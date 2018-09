Der untere Teil des Gebäudes ist eingerüstet, hier wird gearbeitet. Ein Plakat an der Baustelle zeigt, was hier genau entsteht: ein Tempel für mehrere Hundert gläubige Hindus, der dem elefantenköpfigen Gott Ganesha gewidmet ist. Ganesha stehe für Weisheit und Bildung, erklärt Vilwanathan Krishnamurthy vom Vorstand der Gemeinde: "Wir müssen anderen zuhören und davon lernen, das ist die Bedeutung von Sri Ganesha für uns."

Mit den bloßen Händen und ganz feinen Spachteln formt Ravishankar Lilienrosetten und Götterfiguren. Über 200 werden es allein am Eingangsportal. Die Kunst des Tempelbaus hat er in Indien studiert und sie an inzwischen 400 Tempelbauten weltweit praktiziert. Das könne sonst niemand in Deutschland, sagt Gemeindevorstand Vilwanathan Krishnamurthy. Neben dem Turm wurde bereits das Fundament für die Tempelhalle gegossen.