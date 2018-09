Schauspieldirektor Jo Fabian vom Staatstheater Cottbus darf sich Hoffnungen auf den Deutschen Theaterpreis "Der Faust 2018" machen. Fabian gehört in der Kategorie "Regie Schauspiel" zu den drei Nominierten - zusammen mit der österreichisch-israelischen Regisseurin Yael Ronen für "Roma Armee" am Maxim Gorki Theater Berlin.

Nominiert wurde Fabian für "Onkel Wanja", seine erste Produktion mit dem Cottbuser Schauspielensemble. Wie das Staatstheater am Mittwoch mitteilte, wird die Tschechow-Interpretation in der neuen Spielzeit erstmals am Sonntag, den 21. Oktober zu sehen sein.

Mit Ronens "Roma Armee", einem emanzipatorischen Stück über Sinti und Roma, wurde die vergangene Spielzeit am Gorki eröffnet. "Roma Armee" ist weiterhin im Spielplan und wird das nächste Mal am Samstag, den 22. September aufgeführt.