Die Vorbreitungen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in der kommenden Woche in Berlin verändern bereits jetzt das Stadtbild entlang der Straße des 17. Juni sowie vor dem Reichstagsgebäude.

Die 25 Meter hohe Installation ist ein typisches Werk des Künstlers. "JR" ist auch sonst bekannt dafür, großflächige, fotorealistische Graffiti durch besondere Blickpunkte mit ihrer Umgebung in Verbindung zu setzen.

In Berlin hat er an mehreren Stellen seine Spuren hinterlassen - beispielsweise am Wasserturm in Prenzlauer Berg oder mit dem bekannten Wandbild an einer Hauswand der sogenannten "Cuvry-Brache" in Kreuzberg.