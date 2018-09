In eigener Sache | Premiere mit Franziska Giffey

Ein Gast, ein Moderator und die letzte halbe Stunde des Tages – im rbb-Fernsehen startet am Mittwoch der "Talk aus Berlin" mit Jörg Thadeusz. Sein erster Gast um 23.30 Uhr ist Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD).

Er spricht mit Menschen, die den Tag geprägt, in der Woche für Gesprächsstoff gesorgt haben oder die Dinge in einen neuen Kontext rücken. Zu später Stunde bietet die 30-minütige Sendung dreimal wöchentlich ein relevantes Gespräch – immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 23.30 Uhr.

Im "Talk aus Berlin" wird Familienministerin Franziska Giffey über den großen Schritt vom Rathaus Neukölln in die Bundespolitik sprechen und wie ihre "Null-Toleranz-Politik" gegen kriminelle arabische Großfamilien in Neukölln fruchtet. Außerdem stellt sich die Ministerin der Frage, ob die SPD noch zu retten ist.

Zum Maaßen-Skandal will Thadeusz Giffey nicht befragen. Aber ihn interessiert, "wie es ist, zu wissen, dass man das Zeug hat, Kanzlerin zu werden", aber die Partei "die Grätsche macht", so Thadeusz. Auch etwas Persönliches möchte er als Friseur-Sohn wissen: "Ich möchte sie unbedingt fragen, wie ihr Haar offen aussieht."

Sprechen über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, spannende Themen so beleuchten, dass sich ein neuer Blickwinkel ergibt – gerne auch mal unkonventionell. "Berlin verdient ein Stadtgespräch und wer sollte das besser führen können als Jörg Thadeusz?", sagt rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus zur neuen Sendung.