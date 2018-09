Bild: dpa/Pedersen

Kraftwerk macht Elektro, K.I.Z. macht #wirsindmehr - Party und Politik am zweiten Lollapalooza-Tag

09.09.18 | 21:45 Uhr

Blumenkränze, bunte Bärte und ein bisschen Politik: Beim Lollapalooza-Festival haben Zehntausende das Olympiagelände in Berlin zwei Tage lang in einen fröhlichen Zirkus verwandelt. Doch auch die Chemnitz-Debatte und #wirsindmehr waren Thema.



Beim vierten Lollapalooza-Festival haben Zehntausende das Olympiagelände in Berlin zwei Tage lang in einen fröhlichen Freilichtzirkus verwandelt. Künstler, die bereits beim "#wirsindmehr"-Konzert in Chemnitz Stellung bezogen hatten, verliehen dem Festival zudem eine politische Note. Jeweils 70.000 Menschen kamen nach Angaben des Veranstalters an beiden Tagen zu den Konzerten im Olympiapark und Olympiastadion. Mit einer 3D-Multimediashow der Electro-Pioniere Kraftwerk lieferte das Festival am Sonntagabend einen besonderen musikalischen und visuellen Höhepunkt, der bislang an Orten wie dem Museum of Modern Art in New York, der Tate Modern in London oder der Neuen Nationalgalerie in Berlin gezeigt wurde. Weitere Highlights des letzten Konzerttags waren Auftritte von Ex-Oasis-Frontmann Liam Gallagher, Freundeskreis und Imagine Dragons.



Lollapalooza macht auch Politik

Zum Lineup gehörten auch Bands und Künstler, die beim "#wirsindmehr"-Konzert etwa eine Woche zuvor Zehntausende in Chemnitz zu Engagement gegen rechte Stimmungsmache und Gewalt aufgerufen hatten: Trettman, K.I.Z., Casper - und als dessen Überraschungsgast Rapperkollege Marteria.



"Gegen Rassismus, gegen Faschismus und gegen Ausgrenzung will ich eure Mittelfinger oben sehen!", rief Casper den Fans zu. Geschichte dürfe sich nicht wiederholen, sagte er im symbolträchtigen Berliner Olympiapark, der ursprünglich von den Nationalsozialisten für die Olympischen Spiele 1936 zur Propagandastätte ausgebaut worden war.



"Wo sind meine linksversifften Gutmenschen?"

Gewohnt ironisch ging die Berliner Hip-Hop-Formation K.I.Z. auf die Debatte der vergangenen Wochen ein. Kritik hatte es unter anderem an K.I.Z.-Texten gegeben, außerdem an Auftritten angeblich linksextremer Bands. "Wo sind meine linksversifften Gutmenschen?", rief K.I.Z.-Rapper Maxim dem Publikum zu: "Der nächste Song ist für euch."



Auch Kritik an Konzerten als Mittel gegen Rechts nahm Maxim auf die Schippe. "In Chemnitz haben wir Rassismus in nur 27 Minuten gelöst. Heute hatten wir 45 Minuten Zeit und ich bin halb so besoffen", sagte er. Mit Trettmann stand am Sonntagabend ein weiterer "#wirsindmehr"-Teilnehmer auf der Bühne, der selbst aus Chemnitz stammt.

Das Olympiagelände punktet als Festival-Standort

Abseits der Debatte um Hass und Hetze war das Festival eine einzige bunte Party: Frauen und Männer mit Blumenkränzen im Haar, bunt gefärbte Bärte, Stelzenläufer in bunten Fantasiekostümen. Auch Glitzerschminke gehört beim Lollapalooza seit Jahren zur Standardausstattung.



Etwa 200 Akrobaten und Künstler zeigten ihr Können, zum Beispiel bei Performances mit Meerjungfrauen und Ballerinas im Olympischen Schwimmbecken, beim Trapezturnen - oder an überdimensionierten Ballons über der Menge schwebend.



"Wir sind sehr zufrieden mit dem Gelände", zogen die Veranstalter am Sonntag eine erste Bilanz. "Was Anbindung, Verkehr und Abreise angeht, hatten wir zum ersten Mal keine Probleme." Im Vorjahr hatte es bei der An- und Abreise zum damaligen Veranstaltungsort in Brandenburg noch anders ausgesehen. Wartende waren am S-Bahnhof Hoppegarten kollabiert, da es - anders als in diesem Jahr - keine zusätzlichen Fahrten zum Regelverkehr gab.



Die Polizei macht Witze

Auch die Bundespolizei und die Polizei Berlin zeigten sich zufrieden. Das Verkehrskonzept sei aufgegangen, Straftaten habe es nur wenige gegeben. Über die gesamte Dauer des Festivals informierten die bei Großveranstaltungen erprobten Berliner Einsatzkräfte über mögliche Einschränkungen. "Wir fühlen mit den Anwohnern beim Lollaberlin, aber Berlin ist cool und gönnt den tausenden Menschen ihren Spaß. Tipp: Schlafen Sie von 23 bis 8 Uhr, dann sind Sie pünktlich zum Soundcheck ausgeschlafen", twitterte die Polizei und wurde dafür in sozialen Medien gefeiert.



Die Polizeipräsenz war ansonsten deutlich sichtbar: Zufahrten zum Olympiastadion wurden mit großen Transportern abgesperrt. Auf dem Gelände patrouillierten bewaffnete Polizisten.



Einlassstopp bei David Guetta

Frust verursachte am Samstagabend ein Einlassstopp beim Konzert von Star-DJ David Guetta. Am Sonntagabend war der Andrang beim Auftritt von Kygo erneut zu groß. Besucher kritisierten vor allem, dass die Besucherränge des Olympiastadions nicht für Konzertbesucher freigegeben wurden. Fans verließen verärgert das Gelände. Einige machten ihrem Ärger später in sozialen Netzwerken Luft.



Andere motivierte der Andrang zu Seitenhieben auf den Fußball-Hauptstadtclub Hertha BSC, der sonst das Spielfeld beackert, das nun am Samstag und am Sonntag Zehntausende zum fröhlichen Freilicht-Zirkus mit Musikprogramm umfunktionierten: "So voll war das Olympiastadion schon lange nicht mehr", staunte ein Besucher.



Das Lollapalooza-Festival stammt eigentlich aus den USA und wurde 1991 von Jane's-Addiction-Sänger Perry Farrell ins Leben gerufen. Seit 2015 gibt es das Festival auch in Deutschland.



