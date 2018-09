Vaganten Bühne Audio: Inforadio | 07.09.2018 | Magdalena Bienert | Bild: Vaganten Bühne

Theaterkritik | "Michael Kohlhaas" in der Vaganten Bühne - Aufruhr in Sachsen

07.09.18 | 08:38 Uhr

Heinrich von Kleists "Michael Kohlhaas" hat am Donnerstag in einer Inszenierung der Berliner Vaganten Bühne Premiere gefeiert. Magdalena Bienert sah vier Schauspielerinnen in einer schlichten, leisen, aber intensiven Vorstellung.

Vier Frauen, viele Rollen, wenig Bühnenbild, viel Drama, aber wenig Aufhebens darum: Das sind die Bausteine für die "Michael Kohlhaas"-Inszenierung von Regisseur Lars Georg Vogel - und sein Konzept geht auf voll auf.

Drama um Willkür, Moral und Selbstjustiz

Es ist die Geschichte des Pferdehändlers Michael Kohlhaas, die Heinrich von Kleist 1810 schrieb und die auf wahren Ereignissen aus dem 16. Jahrhundert basiert. Als Michael Kohlhaas mit seinen Pferden von Brandenburg nach Sachsen reist, wird er auf sächsischem Grund von dem Burgvogt des Junkers Wenzel von Tronka aufgehalten, der seinen Passierschein sehen will. Kohlhaas, überrascht davon, verspricht einen in Dresden zu besorgen und lässt zwei seiner Pferde als Pfand zurück. In Dresden erfährt er aber, dass die Forderung nach dem Schein reine Willkür war und die Pferde in seiner Abwesenheit auf dem Feld zugrunde gerichtet wurden.

Vier Frauen spielen sämtliche Rollen

Er erhebt Anklage gegen Wenzel von Tronka, die aber in beiden Ländern wegen Vetternwirtschaft des Junkers abgewiesen wird. Dass sich nun langsam verdichtende Drama nimmt seinen Lauf. Als die Frau von Kohlhaas dem Kurfürsten von Brandenburg persönlich eine Bittschrift überreichen will, wird sie von der Schlosswache abgewehrt und dabei so stark verletzt, dass sie kurz darauf stirbt. Das passiert in der Vaganten Bühne ganz still durch einen erzählerischen Einschub. Aber der Schmerz und die Wut, die Kohlhaas nun packen, sind mehr als spürbar in dem kleinen, warmen Raum des Theaters. Ausgenommen von Kohlhaas-Darstellerin Natalie Mukherjee haben die Schauspielerinnen (Kristin Becker, Stella Denis und Senita Huskic) bis zu vier Rollen, in die sie jeweils unaufgeregt hineinschlüpfen.

Kohlhaas sinnt auf Rache und wird zusammen mit einem wütenden Mob zum Feuerteufel und legt halb Sachsen in Brand auf der Jagd nach Wenzel von Tronka. Am Ende wird jedoch der Junker leben, Kohlhaas dennoch in Genugtuung den Tod sterben.

Erschreckend zeitgemäß

Man klebt jeder der vier Schauspielerinnen an den Lippen oder verliert sich in ihren schönen, fast ungeschminkten Gesichtern, die ganz pur alle Facetten dieser Novelle von Willkür, Moral und Selbstjustiz so wunderbar widerspiegeln. Lediglich eine wechselnde Lichtstimmung unterstreicht die Handlung, die Kostüme sind fast alltagstauglich, Requisiten kaum vorhanden. "Michael Kohlaas" ist eine im besten Sinne schlichte, leise, aber intensive Inszenierung, die plötzlich erschreckend zeitgemäß ist, wenn ganz Sachsen in tiefem Aufruhr ist.

"Michael Kohlhaas" ist am Freitag- sowie am Samstag- und kommenden Dienstagabend (jeweils 20.00 Uhr) wieder in der Vaganten Bühne Berlin zu sehen.