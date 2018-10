Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) sagte dazu nun den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (Mittwoch), dass der Vorstand der ILB der Garnisonkirchenstiftung 2017 eine Spende in Höhe von 5.000 Euro ausgereicht habe, halte er in Anbetracht der öffentlichen Diskussion über das Bauvorhaben "für unangemessen". Görke, der dem Verwaltungsrat der ILB angehört, sei von der Spende unangenehm überrascht, hieß es. Spenden seien jedoch "ausschließliche Angelegenheit des Vorstandes", so Görke. Auch die Grünen im Landtag kritisierten die Spende für die Garnisonkirche aus Mitteln des landeseigenen Unternehmens.

An einer Spende der Brandenburger Investitionsbank (ILB) für die Potsdamer Garnisonkirche gibt es Kritik. So hatte die Bank im Jahr 2017 5.000 Euro für den Wiederaufbau gespendet, wie eine Auflistung nach Anfrage durch den AfD-Abgeordneten Franz Josef Wiese zeigte.

In Potsdam wird seit einem Jahr am neuen Garnisonkirchturm gearbeitet. Die Kirche war 1945 im Zweiten Weltkrieg zerstört und 1968 in der DDR abgerissen worden.



Das Wiederaufbauprojekt steht vor allem wegen der Geschichte der evangelischen Barockkirche als Militärkirche und wegen ihrer Nutzung durch die Nazis am "Tag von Potsdam" 1933 in der Kritik. Befürworter argumentieren vor allem mit der Bedeutung des Bauwerks für das Stadtbild und sehen das Projekt auch als Wiedergutmachung für den Abriss der Ruine in der DDR. Kritiker befürchten, dass Neonazis den Platz um die Kirche für Aufmärsche nutzen könnten.