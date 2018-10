Sie kommt aus Norwegens Talentschmiede Bergen und gilt seit ihrer Erfolgssingle "Running with the Wolves" als eine der momentan interessantesten Indie-Pop-Sängerinnen: Im Huxleys zeigte Aurora am Dienstag vor allem ihre schräge Seite. Von Henrike Möller

"Willkommen im Club der Weirdos", beendet sie schließlich ihr Intro. Drei Tänzerinnen betreten die Bühne. Wie auch die vierköpfige Band sind sie komplett in Schwarz gekleidet. Wirklich braucht Aurora die Tänzerinnen aber nicht - zum einen, weil die drei ein wenig laienhaft und unkoordiniert wirken in ihren Bewegungen. Zum anderen, weil Aurora allein mit ihrem Wesen alle überstrahlt. In ihrem Outfit, das aussieht wie vom Mittelaltermarkt - roter, langer Tüllrock, rotes, bauchfreies Oberteil – gleitet sie über die Bühne. Mal hat sie etwas von einer angriffslustigen Kriegstänzerin, mal von einer eleganten Bauchtänzerin. Je nachdem, ob sie einen ihrer zarten oder einen ihrer Tribal-Indie-Pop-Tracks zum Besten gibt.

Was nach anderthalb Stunden Konzert aber vor allem hängen bleibt, sind Auroras Anekdoten. Sie erzählt beispielsweise davon, ungern zu duschen. Baden sei schön, aber duschen, nein, vor allem der eine Fuß, der würde das gar nicht mögen. Dann holt sie ein Handtuch hervor und wäscht sich die Achseln trocken. "Ich rieche nach Maracuja und gebratenen Zwiebeln", sagt sie und schnuppert dabei freudig in ihre Armhöhlen.

Das ist aber bei weitem nicht die seltsamste Aktion der jungen Norwegerin an diesem Abend. Mitten im Konzert fragt Aurora ihre Bandmitglieder nach einer Schere. Dann setzt sie sich auf den Boden und schnippelt an den Sohlen ihrer schwarzen Strumpfhose herum. Es ratscht, dann seufzt sie zufrieden. So sei es besser. "Free feet, free spirit", sagt sie, kichert und schaut auf ihre nackten Füße.

Das Publikum johlt. "Ich will dich adoptieren", ruft einer. Immer wieder werden Briefe auf die Bühne gereicht. Ein paar Hardcore-Fans tragen sogar glitzernde Elfenflügel auf dem Rücken. Aurora freut sich, als sie sie entdeckt: "I love it." Dann setzt sie zu einer letzten Geschichte an. Ausschweifend und sympathisch-wirr berichtet sie vom Touralltag, etwa davon, dass ihr heute die Unterwäsche ausgegangen sei. Man ist schon kurz davor zu denken, okay, das ist jetzt aber wirklich schräg, da gibt Aurora verdruckst zu, dass sie das alles nur erzähle, weil sie so furchtbar schlecht darin sei, "Tschüss" zu sagen.