Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie/1995 erworben durch das Land Berlin/Jan Windszus/ VG Bild-Kunst, Bonn 2018 Audio: Kulturradio | 31.10.2018 | Silke Hennig | Bild: Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie/1995 erworben durch das Land Berlin/Jan Windszus/ VG Bild-Kunst, Bonn 2018

"Der Elefant im Raum" im Hamburger Bahnhof - Die räumliche Wirkung von Skulpturen

31.10.18 | 10:57 Uhr

Die neue Ausstellung im Hamburger Bahnhof "Der Elefant im Raum" zeigt ab Donnerstag einen wesentlichen Aspekt der Bildhauerei der 1960er Jahre: die räumliche Wirkung von Skulpturen. Silke Hennig hat die Schau vorab besucht.



Tiere sucht man vergebens in dieser Ausstellung im Hamburger Bahnhof. Der "Elefant im Raum" ist rein metaphorisch zu verstehen. Der Titel zitiert eine englische Redewendung: "The elephant in the room" bezeichnet einen zumeist unangenehmen Sachverhalt, der während eines Gesprächs unausgesprochen, gleichwohl spürbar im Raum steht.

Infos im Netz www.smb.museum - "Der Elefant im Raum" im Hamburger Bahnhof

Genthiner Str. 38

10785 Berlin vom 1.11.2018 bis 08.09.2019

Abgüsse von Zwischenräumen

Von dieser eher negativen Konnotation abgesehen, geht es auch in der Skulptur seit den 1960er Jahren verstärkt um Faktoren, die jenseits von Form und Inhalt für die Wahrnehmung eine wichtige Rolle spielen: der physische Umraum, seine Atmosphäre, physikalische Bedingungen oder auch die Position des Betrachters, seine Assoziationen - etwa wenn Jeff Koons in einer zur Hälfte mit Wasser gefüllten Vitrine genau mittig zwei Basketbälle "schweben" und nebenbei an den sozialen Auftrieb denken lässt, den dieser Sport in den USA bieten kann. Auch die Arbeiten der britischen Bildhauerin Rachel Whiteread kreisen um Dinge oder Räume, die physisch gar nicht anwesend sind. Sie fertigt Abgüsse von Zwischenräumen an und übersetzt dadurch eine Hohlform - etwa den Raum unter einem Tisch, der normalerweise nur aus Luft besteht - in massiven Gips. Ein Paradox. Zwangsläufig versucht man sich den abwesenden Tisch selbst vorzustellen, das Positiv, dessen Beine und Platte hier nur als Leerstelle, als Negativ-Abdruck sichtbar sind.

Werke von Beuys

Wie in diesem Fall klingen in einem Werk oft mehrere der Begriffe an, nach denen diese, ganz den Skulpturen, Objekten und Installationen gewidmete Neu-Präsentation der Sammlung Erich Marx - ergänzt um Arbeiten aus dem Bestand der Nationalgalerie - geordnet ist: "Körper", "Erinnerung", "Energie", "Stelle". Als "Stichwortgeber" dafür dienten die großen Beuys-Installationen im Westflügel des Hamburger Bahnhofs – auch sie Dauerleihgaben des Sammlers Erich Marx. In Beuys Bodenskulptur "Straßenbahnhaltestelle" von 1976 verbindet sich die bezeichnete "Stelle" beispielsweise mit der Erinnerung des Künstlers an eine Erfahrung in seiner Kindheit: Als kleiner Junge stand er regelmäßig an einer Straßenbahnhaltestelle gegenüber einem alten Denkmal, das aus einer senkrecht aufgestellten Kanone bestand, umgeben von fünf Mörserkesseln. Schon damals, so erzählte er später, faszinierte ihn die gänzlich andere Prägung, die der Ort, die Haltestelle, durch das nahe Denkmal erfuhr. Beuys raumgreifende künstlerische Verarbeitung dieses Eindrucks wird nun im Hamburger Bahnhof ergänzt durch eine zweiteilige Arbeit von Franz Erhard Walther, "Standstelle und ein Schritt seitwärts, gegenüber" von 1975: Zwei auf dem Boden liegende Stahlbleche fordern die Besucher als "Standpunkte" auf, eine bestimmte - und damit bewusste - Position im Raum einzunehmen.

Bild: Nationalgalerie - Staatliche Museen zu Berlin/Thomas Bruns/VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Enorme Bandbreite der Skulptur-Begriffs

Von solchen minimalistischen Wahrnehmungs-Übungen am eigenen Leib über Neonröhren-Skulpturen des Amerikaners Dan Flavin bis hin zu filmisch festgehaltenen Extrem-Performances von Marina Abramovic oder Absalon, in der der damals bereits todkranke israelische Künstler 1993 bis zur Erschöpfung gegen einen unsichtbaren Gegner kämpfte: Schlüssig und auf anregende Weise zeigt die Ausstellung die enorme Bandbreite eines ab den 60er Jahren stetig erweiterten Skulptur-Begriffs. Selbst ein scheinbar herkömmlich modellierter Männerkopf des Briten Mark Quinn hat es buchstäblich in sich. Er thront in einer Vitrine auf einem hohen, kostbar wirkenden Edelstahlsockel. Doch was aussieht wie Ton oder dunkel patinierte Bronze, besteht hauptsächlich aus dem Kot des Künstlers – chemisch aufbereitet, so dass das Werk dauerhaft ist und keine Geruchsbelästigung darstellt. Wer es nicht weiß, mag achtlos daran vorübergehen. Für alle anderen ist in diesem Fall aber fraglos das Material ein "Elefant im Raum".