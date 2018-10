Der Jazzpreis Berlin 2019 geht an den Trompeter Axel Dörner. Die Jury begründete ihre Entscheidung am Montag damit, dass Dörner durch die bewusste Abkehr von tradierten Spielweisen völlig neue Klangräume schaffe. Er nehme einen singulären Platz in der internationalen Jazzszene ein und sei wichtiger Bezugspunkt für Musikerinnen und Musiker weit über Deutschland hinaus.