Theaterkritik | Feministische Doppelpremiere am BE

Christina Tscharyiski inszeniert am Berliner zwei feministische Stücke an einem Abend: "Revolt. She said. Revolt again." und "Mar-a-lago". Die trashig-ironische Pop-Ästhethik der Regisseurin bekommt vor allem dem zweiten Text gar nicht gut. Von Barbara Behrendt