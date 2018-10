100 Jahre Bauhaus sind ein Grund zum Feiern. Das Programm für das Jubiläumsjahr 2019 ist am Mittwoch in Berlin vorgestellt worden. Doch vor allem wurde auf der Pressekonferenz diskutiert - über eine Konzertabsage und ob das Bauhaus ein politischer Ort ist.

Die Gründung des Bauhauses im Jahr 1919 wird im kommenden Jahr mit Hunderten Veranstaltungen bundesweit gefeiert. Das Programm zum Jubiläum ist am Mittwoch im Kino International in Berlin-Mitte vorgestellt worden. Bei der Pressekonferenz nahm aber auch die Kritik an der Dessauer Bauhaus-Stiftung, ein Konzert der Punkband Feine Sahne Fischfilet abzusagen [mdr.de] viel Raum ein.

Die Absage an die Band war als Einknicken vor der rechten Szene kritisiert worden. Die Leiterin der Dessauer Bauhaus-Stiftung, Claudia Perren, verteidigte am Mittwoch die Entscheidung erneut, räumte aber Fehler bei der Kommunikation ein. "Das ist wirklich ganz schief gelaufen und das würden wir auch so nie wieder tun", sagte Perren.