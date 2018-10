Mit ihrer Reportage für das ARD-Magazin "Kontraste" über den spektakulären Raub der Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum und die dahinter steckenden kriminellen Strukturen hätten es Bartocha, Sundermeyer und Wiese geschafft, in die Parallelwelt der Clans zu blicken, mit ihnen zu reden, mit ihnen durch die Stadt zu fahren und ihre Denkweise zu verstehen, hieß es in der Begründung der Jury.

Am Rande der Preisverleihung in der Akademie der Künste bedankte sich das rbb-Team am Montagabend auch beim rbb und der Redaktion Hintergrund und Investigatives, die die Langzeit-Recherche erst ermöglicht habe. "Um solche Interviews führen zu können, muss man sehr viel Zeit in den Shisha-Bars in Neukölln und Wedding verbringen und entsprechende Kontakte knüpfen - nur dann kann man am Ende die Kamera aufbauen", sagte Sundermeyer. Auf diese Weise gelang es den drei Journalisten, einen Eindruck davon zu vermitteln, was arabische Kriminelle über den deutschen Rechtsstaat denken und wie die Clans funktionieren.