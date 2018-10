Mike Kreuzberg Dienstag, 16.10.2018 | 07:02 Uhr

Scheibchenweise wird nach und nach die ehemals wilde Grünfläche am Anhalter Bahnhof zugebaut. @rbb Werden mit dem Bau des Museums auf der ausgewiesenen Grünfläche jetzt IN KREUBERG andere öffentliche Grünflächen als Ersatz geschaffen?

Bitte nicht falsch verstehen - ich finde den Ort auch passend und das Museum sehr begrüßenswert. Doch irgendwann gibt es nur noch sehr wenige Grünflächen in Kreuzberg, wenn als Ersatz keine neuen Grünflächen im Bezirk geschaffen werden. Bereits jetzt hat Kreuzberg auf die Einwohnerzahl bezogen als Berliner Bezirk die wenigsten Quadratmeter Grünfläche pro Einwohner. Entsprechend stark genutzt und pflegebedürftig sind die verbliebenen Grünflächen. Leider lässt der "grün" regierte Bezirk viele dieser Grünflächen verkommen bzw. nur sehr mangelhaft pflegen - wie zuletzt auch am Anhalter Bahnhof - zum Beispiel einfach mit Schotter zuschütten. Das ist offenbar eine sehr "günstige Lösung" für den Bezirkshaushalt. Ist das Zubauen von Grünflächen ein Sparprogram?