Musiker und Komiker Ingo Insterburg in Berlin gestorben

Der Berliner Musiker und Komiker Ingo Insterburg ist tot. Er sei am Samstag mit 84 Jahren in einem Charlottenburger Hospiz gestorben, bestätigte sein Management am Montag dem rbb. Zunächst hatten die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" und die "B.Z." berichtet.



Den Berichten nach war der Musiker im April noch mit seinem Partner "Black" auf Tour in Nordrhein-Westfalen gewesen. Danach ließ er sich wegen gesundheitlicher Probleme untersuchen. Insterburg starb nach kurzer schwerer Krebserkrankung.