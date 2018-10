Die Kunst-Auktion in der Berliner Villa Grisebach hat deutlich mehr Geld eingespielt als ursprünglich geplant: Bei der zweitägigen Versteigerung kamen über 300 Werke aus dem Privatbesitz des Berliner Kunsthändlers und Auktionators Bernd Schultz unter den Hammer und erbrachten am Ende rund 6,3 Millionen Euro - ein Betrag, der den Schätzwert der Sammlung um rund 1,3 Millionen Euro übertraf. Das sagte Schultz am Freitagabend rbb|24. Das Geld solle zu 100 Prozent in den Aufbau des von Schultz initiierten Exilmuseums fließen.

Nach Abschluss zeigte sich Auktionator Schultz überaus zufrieden. Aus dem Konvolut von 338 Werken seien am Donnerstag und Freitag über 270 verkauft worden. Aufgrund des zu erwartenden Nachverkaufs rechnet Schultz damit, dass das Gesamtergebnis der Versteigerung noch auf sieben Millionen Euro steigen könnte.



Der zweite Tag sei sehr viel ertragreicher gewesen als der erste, sagte Schultz rbb|24 am Freitagabend. Waren am Donnerstag 1,6 Millionen Euro erlöst worden, waren es am Freitag 4,7 Millionen Euro. Allerdings seien zwei Drittel der Zeichnungen auch erst am Freitag versteigert worden.