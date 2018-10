imago/Doris Spiekermann-Klaas Audio: Inforadio | 15.10.2018 | Hendrik Schröder | Bild: imago/Doris Spiekermann-Klaas

Israelisch-deutsches ID Festival - "Neue Generation, die das jüdische Leben in Berlin prägt"

15.10.18 | 08:51 Uhr

Bereits im vierten Jahr will das ID Festival das neue israelisch-deutsche Selbstverständnis in Berlin ausloten. Denn Jahr für Jahr ziehen mehr Israelis und Juden in die Hauptstadt. Das Festival hat Hendrik Schröder überrascht.

"Wenn man sagt, man ist Jude, dann haben die Leute eine Vorstellung davon, was das zu sein hat. Eigentlich ist das übergriffig, dass fremde Menschen der Meinung sind, meine Identität definieren zu können - oder zu müssen".



Dieses Zitat der jüdischen Berliner Politologin Anne Goldenbogen prangt in großen Lettern auf einer der Stellwände der ID-Ausstellung im Radialsystem in der Holzmarkstraße. Bildschirme sind in die Stellwände eingelassen, in kleinen Filmsequenzen erzählen Berliner Jüdinnen und Juden, warum sie wann nach Berlin gekommen sind und was sie hier erlebt haben. Alte sind dabei, die nach '45 wiederkamen, junge Hipster, die noch gar kein Deutsch können, so frisch sind sie angekommen.

Infos im Netz idfestival.de - ID Festival - israelisch-deutsches Festival Das ID Festival geht noch bis zum 18. Oktober 2018 in Berlin

etberlin.de - "The Land of Milk(y) and Honey? - Israelis in Berlin" Das komplette Stück "In the Land of Milk(y) an Honey“? über israelisch-deutsche Lebensgeschichten ist ab dem 25. Oktober im English Theatre in Berlin-Kreuzberg zu sehen.

Eine neue gemeinsame Identität?

Bei längerer Betrachtung der Videos stellt man fest: Eine einigermaßen einheitliche berlin-jüdische Identität gibt es noch lange nicht. Die Menschen leben hier aus den unterschiedlichsten Motiven heraus. Viele junge Israelis kommen, weil ihnen ihre Heimat zu teuer geworden ist und es zu wenig Jobs gibt. Weil das Berliner Nachtleben noch aufregender ist als das in Tel Aviv. Weil Berlin für sie die judenfreundlichste Stadt in Europa ist. Andere kommen wegen der medizinischen Versorgung, manche Ältere, weil sie eine große Sehnsucht nach dem Land ihrer Vorfahren haben, manche weil sie die aktuelle menschenverachtende Politik der israelischen Regierung schlicht nicht mehr aushalten. Festivalkurator Ohad Ben-Ari spürt einen neuen Wind, einen neuen israelisch-jüdischen Geist in Berlin, deswegen stand das ID Festival in diesem Jahr unter dem Motto "Next Generation". "Also, mit unserem jetzigen Thema 'neue Generation', da haben wir beweisen können, dass tatsächlich eine tolle neue Generation hier ist. Dass es einen Dialog gibt zwischen Deutschen und Israelis, dass eine neue Generation entsteht, die das jüdische Leben in der Stadt prägt und erweitert", sagt Ben-Ari und fügt hinzu: "Nie seit dem Zweiten Weltkrieg gab es so viel jüdisch-israelisches Leben in Berlin."

Schöne und traurige Lebensgeschichten

Das ID Festival präsentiert die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten in den Identitäten der Zugezogenen sehr berührend, aber auch sehr humorvoll. So kommt in den Filmen zum Beispiel auch ein syrischer Flüchtling zu Wort, dem ein älterer orthodoxer Jude aus Nachbarschaftshilfe beim Einzug half und ungefragt Möbel und Kisten schleppte und dann noch Obst und Gebäck brachte. Und der junge Syrer erzählt, wie er es nicht fassen konnte, wie unglaublich nett und hilfsbereit der alte Jude war. Das hatte er ganz anders erwartet. Grausam sind dagegen die Erfahrungen einer andere Interviewten, die erzählt, wie sie als Kind auf dem Schulhof von ihrer ganzen Klasse brutal zusammengeschlagen wurde. Die Videos, manchmal schnell geschnitten, manchmal in langen Einstellungen, sind eher amateurhaft produziert: Die Bildqualität ist nicht gut - aber das macht die bewegenden Geschichten eher noch authentischer.

Nähe zwischen Akteuren und Zuschauern

Für das Stück "In the Land of Milk(y)and Honey", das als kurze Preview auf dem ID Festival lief, seien 60 in Berlin lebende Israelis interviewt worden, sagt Regisseur Daniel Brune. Sehr interessant finde er: "Es gibt mehrere Geschichten, bei denen der identitätsstiftende Teil der Geschichte der Einzelnen erst in Berlin begonnen hat, weil hier einfach die Bedingungen stimmen." Der komplette Sprechtext des Stücks besteht ausschließlich aus Passagen dieser Interviews, welche die Schauspieler selbst geführt haben. Auch das Setting des Stücks überrascht: Die drei Schauspieler und die Zuschauer sitzen gemeinsam an einer riesigen Tafel. Im nächsten Schritt laufen die Schauspieler herum, tragen Besuchern einzeln ihre Texte vor, dann vermischen sich ihre Stimmen wie zufällig wieder miteinander zu einem synchronen Text. Collagenhaft wirkt das Ganze - und so, als sei jede der Geschichten der vielen nach Berlin kommenden Juden und Israelis sehr individuell verschieden und doch Teil des großen Ganzen. So ist es ja letzlich auch. Und es macht Lust auf mehr.

Sendung: Inforadio, 15.10.2018, 06.55 Uhr