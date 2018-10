Alexander Kulpok steht auf der Bühne im Roten Rathaus. Früher war er Fernsehjournalist in Westberlin, jetzt erzählt er von seiner Beziehung zur DDR. "Die DDR war für mich immer auch einfach Teil Deutschlands, deswegen haben wir immer brav an Weihnachten Kerzen in die Fenster gestellt, in Solidarität mit…". Da fängt Bettina Wegner an zu lachen. Sie war Liedermacherin in der DDR und saß wegen einer Flugblattaktion im Gefängnis. "Ich wollte auch Kerzen in die Fenster stellen und meine Mutter hat's verboten. Die ist fast in Ohnmacht gefallen." Das Publikum lacht, unter ihnen der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und rbb-Intendantin Patricia Schlesinger. Auch die vier Zeitzeugen auf der Bühne lachen.