Für viele ist er der Inbegriff von Indie: Justin Vernon, der Kopf von Bon Iver. Sein erstes Album hat er in einer abgeschiedenen Hütte in Wisconsin geschrieben. Diese intime Musik funktioniert auch in einer großen Konzert-Location wie der Berliner Max-Schmeling-Halle. Von Henrike Möller

Kurz muss man ihn suchen. Auf der Bühne in der Max-Schmeling-Halle tummeln sich so viele Musiker, dass Justin Vernon, die Hauptfigur von Bon Iver, regelrecht untergeht. Vor einem Vorhang, der aussieht wie ein Flickenteppich aus weißer Watte, stehen zwei Schlagzeuger, drei Bläser, ein Gitarrist und ein Multiinstrumentalist, der alles zu können scheint – von Saxophon bis Klavier.

Man müsste meinen, dass besonders diese intimen Songs, mit denen Bon Iver immerhin bekannt wurde, beim Publikum gut ankommen; dass vielleicht sogar manche nur wegen der ersten, inzwischen fast schon legendären Platte "For Emma, Forever ago" gekommen sind. Aber so ist das überraschenderweise nicht. Jeder einzelne Song endet in tosendem Applaus und begeistertem Gekreische. Dabei sind im Publikum keine Teenies. Die meisten sind Anfang, Mitte 30, Männer sind genauso häufig vertreten wie Frauen.

Justin Vernon kann mit der Anerkennung nicht wirklich umgehen. Generell sagt er wenig an diesem Freitagabend. Bei so einer großen Menschenmenge wünschte er, er wäre noch besser, murmelt er an einer Stelle leise vor sich hin. Dann spielt er schnell weiter. Er wirkt ein wenig wie der Frontmann, der keiner sein will, wie der Künstler, der seine Musik lebt, sie aber am liebsten alleine bei sich zu Hause macht, wo ihn keiner sieht.

Das ist ok. Seine Präsenz ist durch die Musik spürbar, auch wenn man ihn inmitten der gewaltigen Lichtershow kaum sieht.