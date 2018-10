Auf Vorschlag der SPD in Brandenburg

Neue Perspektiven für Juli Zeh: Die Schriftstellerin soll Laienrichterin am Brandenburger Verfassungsgericht werden. Dabei ist die 44-Jährige gleich mehrfach qualifiziert - als promovierte Juristin und als Autorin des Brandenburg-Romans "Unterleuten".

Die Erfolgsautorin Juli Zeh soll Richterin am Brandenburger Verfassungsgericht werden. Die gebürtige Bonnerin, die seit 2007 im Havelland lebt, hat Jura in Passau und Leipzig studiert und ist promovierte Völkerrechtlerin.

Am obersten Landesgericht müssen bis zum Sommer sechs Richterstellen neu besetzt werden. Dabei kann auch die SPD drei Vorschläge machen - und hat Zeh benannt, die selbst auch SPD-Mitglied ist.

Sollte der Landtag die 44-Jährige wählen, wäre sie dort gemeinsam mit dem Regisseur Andreas Dreesen als Richterin beschäftigt. Am Dienstag hatte die Linke bereits die Richterin am Sozialgericht in Neuruppin, Kathleen Heinrich-Reichow, als Kandidatin vorgeschlagen.