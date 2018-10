Büchner-Preis an Terézia Mora verliehen

In Berlin lebende Schriftstellerin

Die in Berlin lebende Schriftstellerin Terézia Mora ist mit dem Georg-Büchner-Preis geehrt worden. Die deutsch-ungarische Autorin nahm die Auszeichnung am Samstag im Staatstheater Darmstadt entgegen.



Der mit 50.000 Euro dotierte Büchner-Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland. Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung würdigt damit nach eigenen Angaben die "eminente Gegenwärtigkeit und lebendige Sprachkunst" von Mora. Die 47-Jährige hatte für ihren Roman "Das Ungeheuer" im Jahr 2013 bereits den Deutschen Buchpreis erhalten.