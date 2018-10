Tanz verbindet. Mit dieser festen Überzeugung hat die Choreografin und Tanzpädagogin Be van Vark schon früh neue künstlerische Wege beschritten. Sie bringt in ihren Inszenierungen professionelle Kompagnien mit Kindern, Exzellenz mit Benachteiligten, Jung und Alt zusammen. Mitwirkende und Publikum sind aber nicht nur von dieser Vielfalt begeistert, sondern ganz besonders von der Kreativität ihrer Inszenierungen. Ob in Problembezirken der Metropolen, in abgelegenen Landstrichen oder in Afrika: Be van Vark zeigt, dass Kultur keine elitäre Luxusbeschäftigung ist, sondern zur Existenz eines jeden Menschen gehört. Um diesen Grundsatz zu verwirklichen, hat sie 2011 auch einen Verein gegründet, dessen Name Programm ist: Tänzer ohne Grenzen – für das Recht zu leben statt nur zu überleben.