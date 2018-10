Die Buchhandlung Krumulus in Berlin-Kreuzberg ist beim Deutschen Buchhandlungspreis 2018 ausgezeichnet worden. Zusammen mit den Buchhandlungen Lessing und Kompanie aus Chemnitz sowie Klaus Bittner aus Köln gewann sie in der Kategorie "Beste Buchhandlungen", teilte die Bundesregierung als Preisstifterin am Mittwochabend mit. Verbunden mit dem Preis sind ein Gütesiegel sowie eine Prämie von jeweils 25.000 Euro.