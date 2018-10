Die Berliner Schriftstellerin Inger-Maria Mahlke erhält den Deutschen Buchpreis 2018. Die Auszeichnung für ihren Roman "Archipel" gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Montagabend in Frankfurt bekannt.

Das Besondere an Mahlkes Roman: Sie erzählt die Geschichte rückwärts. Von der Rückkehr der jungen Rosa nach Teneriffa im Jahr 2015 führt Mahlke die Erzählung zurück bis ins Jahr 1919, in dem Rosas Großvater geboren wird. Nach und nach werden die Verbindungen zwischen den Familien klarer, erklären sich Verbitterungen und Verletzungen. Fast beiläufig geht Mahlke dabei auch auf die Geschichte Teneriffas ein.

Die 1977 in Hamburg geborene Autorin, wuchs in Lübeck auf und verbrachte einen Teil ihrer Kindheit auf Teneriffa. Sie studierte an der Freien Universität Berlin Jura und arbeitete zuerst am Lehrstuhl für Kriminologie, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete.

Mit dem Preis wird zur Auftakt der Frankfurter Buchmesse die beste literarische Neuerscheinung des Jahres in deutscher Sprache prämiert. Es ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass eine Frau die wichtigste Auszeichnung der Branche gewinnt.

Außer Mahlke waren noch Maria Cecilia Barbetta ("Nachtleuchten"), Maxim Biller ("Sechs Koffer"), Nino Haratischwili ("Die Katze und der General"), Susanne Röckel ("Der Vogelgott") und Stephan Thome ("Gott der Barbaren") nominiert gewesen. Die Preisträgerin wurde in mehreren Auswahlstufen ermittelt. Die sieben Jurymitglieder haben insgesamt 199 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2017 und dem 11. September 2018 erschienen sind.