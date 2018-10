Das in der Bauhausstadt Dessau abgesagte Konzert der Punkband Feine Sahne Fischfilet könnte jetzt in einem Bauhaus-Gebäude in Berlin stattfinden.



Nach der Absage durch die Stiftung Bauhaus Dessau an die ursprünglichen Veranstalter des Konzerts, das ZDF, hat nun Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) das Bauhaus-Archiv in Berlin als Veranstaltungsort angeboten, wie seine Verwaltung am Sonntag bekannt gab. Bisher habe man aber von der Band noch keine Antwort erhalten, teilte die Kulturverwaltung am Montag mit.

Zuerst hatten die "Berliner Zeitung" und "Spiegel Online" darüber berichtet.