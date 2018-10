Brinkhoff-Moegenburg Bild: Brinkhoff-Moegenburg

Show der Superlative "Vivid" - Der Friedrichstadt-Palast feiert die Schönheit des Lebens

04.10.18 | 17:16 Uhr

Die neue Show im Berliner Friedrichstadt-Palast "Vivid" feiert in der kommenden Woche Premiere und schon vorab steht fest: Es wird ein Augenschmaus. Dafür wurde mehr Geld als je zuvor eingesetzt -das müssen die Macher erst einmal wieder einspielen.

Aufwändige Bühnenbilder und aufsehenerregende Kostüme, gestaltet von namhaften Designern – mit jeder neuen Show versucht der Friedrichstadt-Palast sich selbst zu übertreffen. Die neue Show "Vivid", die am Donnerstag kommender Woche Premiere feiert, bildet da keine Ausnahme.

Bild: Robert Grischek

Diese "Liebeserklärung an das Leben", wie der Friedrichstadt-Palast seine neue Show nennt, soll mit mehr als zwölf Millionen Euro die bisher teuerste Showproduktion Deutschlands sein. Wie schon Jean Paul Gaultier für die letzte Show "The One", so hat auch bei der aktuellen Produktion ein namhafter Designer an den Kostümen mitgewirkt: Den Kopfschmuck entwarf Philip Treacy, der neben Designern wie Aramani, Karl Lagerfeld oder Valentino auch die europäischen Königshäuser mit Hüten ausstattet. "Es ist ein Traum, ich kriege da Gänsehaut", sagte Intendant Berndt Schmidt am Donnerstag im rbb.

Bild: Brinkhoff/Mögenburg

"Ein unfassbarer Traum"

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Androidin R’eye. Sie lege ihr Korsett ab und schaue mit neuen Augen auf die Welt, so Schmidt. "Es ist ein unfassbarer Traum und in dieser Zeit das, wonach wir alle dürsten: positive Lebensenergie." Verkörpert wird die Androidin von Devi-Ananda Dahm. Die Preisträgerin des Bundeswettbewerbs Gesang war zuvor unter anderem am Theater des Westens, der Neuköllner Oper oder dem Renaissance Theater zu sehen. Insgesamt stehen für "Vivid" über 100 Künstler und Künstlerinnen aus 26 Nationen auf der Bühne.

Offizieller Trailer für "Vivid"

Der Intendant hofft, dass die neue Show – wie auch schon die vorangegangenen Produktionen – ein Erfolg wird. Die die Produktionskosten von 12 Millionen Euro seien "eine ganze Menge, unser ganzes Geld", so Schmidt. "Es muss klappen." Die Vorgänger-Show "The One" hatte elf Millionen Euro gekostet und mit mehr als 800.000 Besuchern in den fast 500 Vorstellungen für einen Rekord gesorgt. Ab Freitag wird "Vivid" bereits in Vorpremieren gezeigt. Offizielle Premiere ist dann am Donnerstag, 11. Oktober, die Tickets dafür sind bereits ausverkauft.