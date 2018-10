An den populären Schauspieler und Kabarettisten Günter Pfitzmann erinnert jetzt eine Gedenktafel am Bülowbogen in Berlin-Schöneberg.



Kultursenator Klaus Lederer (Linke) enthüllte am Montag die Tafel in der Zietenstraße 22, wo in der ARD-Serie "Praxis Bülowbogen" einst Pfitzmann als Dr. Peter Brockmann seine Patienten behandelte.