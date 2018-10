Der Berliner Schauspieler und Kabarettist Günter Pfitzmann bekommt 15 Jahre nach seinem Tod eine Gedenktafel.



Kultursenator Klaus Lederer (Linke) will die Tafel am 15. Oktober in der Zietenstraße 22 in Schöneberg enthüllen, wie am Montag mitgeteilt wurde. Dort spielte die ARD-Vorabendserie "Praxis Bülowbogen", mit der "Pfitze" in den 1980er Jahren einer der beliebtesten Darsteller der Bundesrepublik wurde. Seine Paraderolle sei der "Berliner mit Schnauze und Herz" gewesen, so die Kulturverwaltung. Pfitzmann war außerdem eines der Gründungsmitglieder der Westberliner Kabarettgruppe "Die Stachelschweine".



2003 starb der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Pfitzmann im Alter von 79 Jahren. An seinem Wohnort in Nikolassee wurde 2017 ein Platz nach ihm benannt.