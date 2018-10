dpa/akg-images Audio: Kulturradio | 16.10.2018 |Gespräch mit Sigrid Hoff über die Grosz-Austellung | Moderatorin: Shelly Kupferberg | Bild: dpa/akg-images

George Grosz im Bröhan-Museum - Der Prophet der drohenden Apokalypse

17.10.18 | 12:33 Uhr

Der Gegensatz zwischen arm und reich war sein Dauerthema, früh erkannte er die Gefahr durch die Nazis: Dem Maler George Grosz widmet das Bröhan-Museum nun eine Ausstellung. Die Retrospektive ist die erste seit fast 25 Jahren. Von Sigrid Hoff

Ein streng blickender Mann sitzt an einem Tisch, vor ihm liegt Schmuck ausgebreitet, im Hintergrund kreuzen sich die Wege zwielichtiger Gestalten. "Brillantenschieber" heißt das farbige Aquarell von 1920 und es ist das Titelbild der neuen Ausstellung "George Grosz in Berlin" im Bröhan-Museum. Nach fast 25 Jahren widmet das Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus dem wohl bedeutendsten politischen Künstler der Weimarer Zeit erstmals wieder eine Retrospektive. Sie würdigt einen der wichtigsten Zeitzeugen und Kritiker der Weimarer Republik, der mit seinen politisch-satirischen Arbeiten den gesellschaftlichen Umbruch nach dem Ersten Weltkrieg eingefangen - und zugespitzt hat.

Marschierende Soldaten im Gleichschritt, Fabrikantenbosse mit dicken Bäuchen neben abgemagerten Arbeitern, Vertreter des Bürgertums, die sich mit erhobenen Gläsern gröhlend zuprosten, während oben im Bild die Fabrikarbeiter in Kolonnen zur Frühschicht gehen. Der Gegensatz zwischen Arm und Reich, zwischen Bürgertum und Arbeiterklasse ist ein Dauerthema in den Zeichnungen von George Grosz. "Die Kommunisten fallen und die Devisen steigen" etwa heißt ein Blatt von 1919 aus der Mappe "Gott mit uns". Es zeigt zwei feiste Männer beim Essen, während im Hintergrund Soldaten auf Wehrlose einprügeln. In der Mappe "Die Räuber" von 1922/23 kritisiert Grosz die Ausbeutung durch den Kapitalismus, die Blätter-Untertitel sind Zitate aus Friedrich Schillers gleichnamigem Drama. Das Bild eines feisten Industriellen, dessen dicke Zigarre den Blick auf sein Geschlechtsteil lenkt, lässt Grosz sagen: "Ich will alles um mich herum ausrotten, was mich einschränkt, dass ich nicht Herr bin."

"Brilliantenschieber" | Bild: Estate of George Grosz, Princeton, N.J./VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Die von Inga Remmers und Museumsleiter Tobias Hoffmann kuratierte Ausstellung spiegelt ein halbes Jahrhundert künstlerischen Schaffens von George Grosz: von den ersten, noch vom Jugendstil beeinflussten Zeichnungen bis zu seinen späten Collagen der 1950er Jahre im US-amerikanischen Exil, die bereits an die PopArt erinnern. Die Schau entstand in enger Zusammenarbeit mit Ralph Jentsch, Geschäftsführer des George Grosz Estate. Gezeigt werden mehr als 200 Werke aus Berliner Museen und Privatsammlungen sowie selten zu sehende Arbeiten aus dem in Berlin befindlichen Nachlass.

Jesus am Kreuz mit Gasmaske und Militärstiefeln

George Grosz wird 1893 in Berlin geboren und wächst in Pommern auf, wo seine Mutter ein Offizierskasino führt. Nach ersten Kunststudien in Dresden wird er Schüler von Emil Orlik in Berlin. Seine frühesten Zeichnungen, die in der Ausstellungen zu sehen sind, entstanden 1907/08 und sind noch deutlich vom Jugendstil beeinflusst. Bald entwickelt er jedoch einen eigenen Stil. Zu seinen beliebten Motiven zählen Szenen aus Zirkus und Varieté, Prostituierte und Verbrecher gehören früh zum Personal seiner Bilder. Während des Ersten Weltkriegs entstehen die ersten kritischen Blätter des Kriegsgegners Grosz. In dieser Zeit entwickelt sich auch eine enge Freundschaft mit den Brüdern Herzfelde. Sie gründen politisch-satirische Zeitschriften, um Grosz’ Zeichnungen, aber auch expressionistische Gedichte zu veröffentlichen, die immer wieder im Visier der Zensur stehen. Wieland Herzfelde wird Verleger der ersten Mappenwerke von Grosz in dem von ihm begründeten Malik-Verlag. Gemeinsam schließen sie sich der Berliner Dada-Bewegung an, die sich gegen den bürgerlichen Kunstbetrieb und den apolitischen Expressionismus richtet. Wegen seiner auf der ersten Dada-Messe präsentierten Mappe "Gott mit uns" werden Grosz und sein Verleger wegen Beleidigung der Reichswehr angeklagt. Zu den wenig bekannten Aspekten des Werks, die in der Ausstellung zu entdecken sind, gehören die mehr als 300 Bühnenskizzen und Kostümentwürfe, die Grosz 1927 für Erwin Piscators Inszenierung des "Soldaten Schwejk" liefert. Darunter ist auch eine Darstellung von Jesus am Kreuz mit Gasmaske und Militärstiefeln. Wegen dieser Zeichnung müssen sich Grosz und Herzfelde unter dem Vorwurf der Gotteslästerung erneut vor Gericht verantworten. Eine Audio-Installation macht die über drei Jahre erbittert geführte Diskussion über die Frage, was Kunst darf, hörbar.

Visionär und unverbesserlicher Satiriker

George Grosz war ein politischer Visionär und erkannte früh die Gefahr, die von Adolf Hitler ausging. Die Schau präsentiert eine Zeichnung unter dem Titel "Siegfried Hitler" von 1923, Hitlers Augen sind als schmale Fischgräten dargestellt. "Hier blickt Sie der Massenmörder Hitler schon an", sagt Ralph Jentsch, der Gastkurator. Auch in weiteren Zeichnungen und Gemälden erweist sich Grosz als ein Prophet der drohenden Apokalypse. Zur Olympiade in Berlin 1936 malt er – bereits im amerikanischen Exil – ein Bild des Weltuntergangs. 1938, ein Jahr vor dem Krieg, entsteht das beklemmende Bild "The Last Bataillon": ausgemergelte Krieger, in Fetzen gekleidet, irren mit selbstgebastelten Waffen durch eine zerstörte Gegend, auf der Suche nach Essen. An ihren Beinen nagen bereits die Ratten. Zusammen mit dem Gemälde "Kain oder Hitler in der Hölle" von 1944, dass den Diktator in einem brennenden Trümmerfeld mit Skelettbergen zu seinen Füßen zeigt, gehören diese Bilder zu den Hauptwerken aus Grosz' amerikanischer Zeit. Bereits 1932 war George Grosz für einen Lehrauftrag in die USA gereist. Während der Überfahrt versuchte er sich im Medium der Fotografie. Die wenig bekannten Ergebnisse dieses autodidaktischen Versuchs, die in der Schau zu sehen sind, zeigen ihn als genauen Beobachter, beeinflusst vom Neuen Sehen.

Forderung nach eigenem Museum

Nach Hitlers Machtübernahme bleibt Grosz in Amerika, seine Arbeiten werden aus den Museen in Deutschland entfernt. Vieles wird vernichtet. In den USA ist er künstlerisch jedoch nicht finanziell erfolgreich, seine Gefühle zu seiner Exilheimat bleiben ambivalent. Das zeigt am eine an seine frühe Dada-Zeit anknüpfende Collage am Ende Ausstellung: humorvoll, mit Clownsnase und Hut hat er sein Foto auf den Körper einer Varietétänzerin montiert, mit Whiskyflasche vor der Hochhaussilhouette von New York. 1959 kehrt George Grosz nach Berlin zurück, wo er kurz darauf stirbt. Es wäre an der Zeit, betont Ralph Jentsch vom George Grosz Estate, dem Provokateur und Propheten Grosz in seiner Geburtsstadt ein eigenes Museum zu widmen, das dauerhaft alle Facetten seines Werks zeigt. Es soll mit Hilfe einer noch zu gründenden Stiftung entstehen.

Feiste Fabrikbesitzer, hungernde Arbeiter

Bild: imago/WHA UnitedArchives George Grosz gilt als einer der bedeutendsten politischen Künstler der Weimarer Republik und als prägend für die gesellschaftskritische Stilrichtung der Neuen Sachlichkeit.



Bild: Estate of George Grosz, Princeton, N.J./VG Bild-Kunst, Bonn 2018 In den 1920ern Jahren der Weimarer Republik war Berlin das brodelnde Zentrum. Mittdendrin: George Grosz als aufmerksamer Beobachter und kritischer Kommentator dieser Stadt.

Bild: dpa/Anonym Als sozialkritischer Satiriker hatte Grosz regelmäßige Auseinandersetzungen mit der Justiz. Mehrmals wurde er wegen Beleidigung der Reichswehr, Angriffs auf die öffentliche Moral und Gotteslästerung angeklagt.

Bild: dpa/akg-images Unter anderem für dieses Bild, das Jesus mit Gasmaske zeigt.

Bild: dpa/akg-images Nicht nur für seine politische Aussagen war George Grosz bekannt, auch in der damaligen Kunstszene war er eine einflussreiche Persönlichkeit: Er gilt als Mitbegründer der Dada-Bewegung.

Bild: Estate of George Grosz, Princeton, N.J./VG Bild-Kunst, Bonn 2018 Im Laufe des Ersten Weltkriegs hatte sich der Dadaismus in ganz Europa ausgebreitet. Überall protestierten Künstler durch gezielte Provokationen und vermeintliche Unlogik gegen den Krieg.

Bild: dpa/akg-images Grosz war, zusammen mit John Heartfield und Wieland Herzfelde, Begründer der Berliner Dada-Szene. Sie organisierten zahleiche Ausstellungen, unter anderem die Erste Internationale Dada-Messe in Berlin.

Bild: dpa/akg-images Grosz erkannte früh die Gefahr durch die Nazis. Schon 1932 entschloss er sich Deutschland zu verlassen und in die USA auszuwandern.



Bild: Estate of George Grosz, Princeton, N.J./VG Bild-Kunst, Bonn 2018 Sein Atelier wurde beschlagnahmt. Die in Berlin verbliebenen Werke wurden ins Ausland verkauft oder sogar vernichtet.

Bild: Estate of George Grosz, Princeton, N.J./VG Bild-Kunst, Bonn 2018 Nach seiner Emigration in die USA wohnte Grosz in New York. Dort produzierte er über 280 Werke, geprägt von den apokalyptischen Szenerien in Deutschland und den aufkommenden Kriegsbildern des Zweiten Weltkrieges.

Bild: Estate of George Grosz, Princeton, N.J./VG Bild-Kunst, Bonn 2018 Foto: Katrin Hammer " Cain, or Hitler in Hell " ist ein herausragendes Beispiel für Groszs Werke in dieser Zeit.



Bild: Estate of George Grosz, Princeton, N.J./VG Bild-Kunst, Bonn 2018 Nach Kriegsende 1945 wurde sein Spätwerk zunehmend dekorativer und unpolitischer. Er litt an Depressionen und fing an zu trinken. 1959 kehrte George Grosz zusammen mit seiner Frau nach Deutschland zurück. Kurz darauf starb er in Berlin.

Bild: Archiv Ralph Jentsch, Rom Vom 18. Oktober 2018 bis 6. Januar 2019 wird George Groszs künstlerische Entwicklung in seiner inhaltlichen Vielfalt in Bröhan-Museum in Berlin gezeigt. | Link zum Artikel | Weitere Bildergalerien Sendung: Inforadio, 17.10.2018.2018, 14:55 Uhr

