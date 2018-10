Bild: Estate of George Grosz, Princeton, N.J./VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Nach seiner Emigration in die USA wohnte Grosz in New York. Dort produzierte er über 280 Werke, geprägt von den apokalyptischen Szenerien in Deutschland und den aufkommenden Kriegsbildern des Zweiten Weltkrieges.