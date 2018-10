dpa Audio: Inforadio | 23.10.2018 | Bernd Schultz im Gespräch mit Barbara Wiegand | Bild: dpa

Interview | Bernd Schultz zum Verkauf seiner Privatsammlung - "Wenn du dich entschieden hast, schließe alle Türen des Zweifels"

25.10.18 | 07:55 Uhr

Für die Gründung eines Exilmuseums in Berlin versteigert der Kunsthändler Bernd Schultz am Donnerstag seine private Sammlung - in seinem eigenen Auktionshaus, der Villa Grisebach. Ganz einfach fällt ihm das nicht, aber er hält es mit Nietzsche.



rbb|24: Herr Schultz, Ihre eigene Sammlung kommt unter den Hammer zugunsten des von ihnen initiierten Exilmuseums in Berlin. Es sind fast 400 Zeichnungen – von alten Meistern bis hin zu Picasso, Andy Warhol, Franz Marc oder George Grosz. So was gibt man doch nicht weg! Bernd Schultz: Na ja, wenn man ein größeres Ziel hat, kann man darüber ernsthaft nachdenken. Ich werde immer wieder gefragt, ob es mir nicht wehtut. Nun ja, man sagt ja so schön: mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Gibt es ein Werk, wo es Ihnen besonders schwer fällt? Es fällt mir eigentlich bei allen sehr schwer. Aber nun habe ich mich entschieden, und es gibt diesen schönen Nietzsche-Satz: "Wenn du dich entschieden hast, schließe alle Türen des Zweifels". Die sind geschlossen.

Zeichnungen aus der privaten Sammlung von Bernd Schultz | Bild: Tomas Fitzel

Auf der Auktion am Donnerstag werden ausschließlich Zeichnungen versteigert, Gemälde und Skulpturen sind nicht dabei. Warum? Einmal weil ich eine viel größere Affinität zur Zeichnung habe. Ich glaube, dass sie ein sehr viel persönlicherer Ausdruck des Künstlers ist. Zum anderen sind die Gemälde in der Regel auch teurer. Der Verkaufserlös wird die Anschubfinanzierung für das künftige Museum. Nun hat etwa die Neue Nationalgalerie das Exil vielfach zum Thema, wozu brauchen wir ein spezielles Exil-Museum? Weil wir uns nicht annähernd darüber im Klaren sind, welch existenzieller Verlust das für unser Land bedeutet. Die Zwanzigerjahre waren vornehmlich jüdisch geprägt – ob in der Wissenschaft, der Kaufmannschaft, der Literatur oder Fotografie. Sie haben Berlin zu dieser berühmten Weltstadt gemacht. Wir werden vornehmlich die Zeit bewusst machen, in der Deutschland 1933 bis 1938 ungefähr 500.000 über alle Maßen kreative Menschen verloren hat, weil sie ins Exil flohen.



Sie sind Sammler und Auktionator. Was waren Sie zuerst? Sammler! Ich habe eigentlich Zeit meines Lebens gesammelt: erst so komische Zigarettengeschichten, später Briefmarken. Als ich es mir leisten konnte, habe ich angefangen, Kunst, zu sammeln. Das war damals verhältnismäßig bescheiden, aber ist stetig gewachsen. 1941 in Düsseldorf geboren, haben Sie eine Banklehre gemacht, Betriebswirtschaft, Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Wollten sie zuerst die wirtschaftliche Grundlage für die schönen Künste legen? In Bremen gibt es diesen wunderbaren Satz: Zum Kaufmann taugt er nicht, dann lassen wir ihn studieren. Das war die feste Überzeugung meines Vaters. Dagegen habe ich nach der Banklehre revoltiert – und ein Studium mit seinem Segen, aber ohne sein Geld gemacht. Auf diese Weise bin ich Werkstudent in der Galerie Pels-Leusden geworden. Dadurch bin ich aber sehr schnell mit der Kunst in Berührung gekommen. Und gleichzeitig hatte ich das große Glück, in Hans Pels-Leusden, dem Gründer und Besitzer, einen Menschen zu haben, der eine unendliche Begabung hatte, Menschen für die Kunst zu begeistern.

Sie haben 1986 die Villa Grisebach als Auktionshaus gegründet, heute das führende deutsche Auktionshaus. Das war mutig! Ich habe immer an die Stadt geglaubt. Ich habe an die Berliner geglaubt, die sehr interessiert und kunstaffin sind. Ich habe natürlich auch das große Glück gehabt, dass 1989 die Mauer fiel. Haben Sie auch selbst bei einer Auktion den Hammer geschwungen? Ja, aber ich habe festgestellt, dass man dafür große schauspielerische Fähigkeiten braucht - und die habe ich nicht.

Versteigerung der "Ägypterin" von Max Beckmann im Auktionshaus Grisebach

Lagen Sie schon einmal mit einer Schätzung, was ein Werk bringt, komplett daneben? Ich lag so oft daneben, dass ich es mittlerweile ablehne, Vermutungen über irgendwelche Preisentwicklungen von Kunstwerken zu machen. Es gibt große Überraschungen wie etwa in diesem Frühjahr als Max Beckmanns "Ägypterin" 4,7 Millionen beim Schätzpreis von 1,5 Millionen brachte. Aber es gibt natürlich auch ganz große Enttäuschungen, wo man ganz sicher ist, dass es sehr gut verkauft wird – und dann ist der Saal ganz still. Sind Sie auch bei der Versteigerung Ihrer eigenen Sammlung am Donnerstag dabei? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich dabei bin - ob ich das ertragen kann, wenn die Dinge, die ich gekauft habe, keinen Liebhaber finden. Ich weiß es noch nicht. Was erwarten Sie rein finanziell von der Auktion? Der untere Schätzwert ist fünf Millionen - und ich könnte mir vorstellen, dass wir das erreichen.

Herr Schultz, wir danken Ihnen für das Gespräch. Barbara Wiegand, Inforadio, führte das Interview. Wir geben es hier in einer gekürzten Fassung wieder. Mit einem Klick auf den Player-Button im obigen Bild können Sie sich das gesamte Gespräch anhören.