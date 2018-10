4.000 Konzertgänger sind am Freitagabend gekommen, um Jack White in der neuen Berliner Verti Music Hall zu sehen und zu hören. Zuletzt war White vor sechs Jahren da - entsprechend euphorisch ist er bejubelt worden. Von Simon Brauer

Berlin hat einen neuen Veranstaltungsort: die Verti Music Hall an der East Side Gallery in Friedrichshain. Über 4.000 Menschen passen rein in die Multifunktionshalle – und so viele waren auch da am Freitagabend beim ausverkauften Eröffnungskonzert mit Jack White. Für den US-Amerikaner war es das erste von insgesamt nur drei Deutschland-Konzerten.