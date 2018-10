imago/Agentur Baganz Audio: Inforadio | 04.10.2018 | Ute Büsing | Bild: imago/Agentur Baganz

Premierenkritik | Katharine Mehrling & Band - Der Weg in die Seele des Publikums

04.10.18 | 09:14 Uhr

Katharine Mehrling ist Musicalstar und kraftvolle Interpretin eigener und vor allem fremder Chansons. Jetzt präsentiert sie in der Berliner Bar jeder Vernunft ihr neues Soloprogramm "vive la vie" - und es gelingt ihr, das Publikum zu berühren, hat Ute Büsing erlebt.

Ja, sie liebt und sie lobt das Leben an diesem hymnischen Abend, der gar nichts anderes erlaubt, als Katharine Mehrling hymnisch zu feiern. Sie ist gereift in all den Jahren als Piaf-Wiedergängerin, Musicalstar, kraftvolle Interpretin eigener und vor allem fremder Chansons. Wie aus einem Guss kommt ihr neues Programm daher. Es schmiegt sich so passgenau an wie der schwarze Designerpullover, den sie bei der musikalischen Berlin-Visite unterm schwarzen Trenchcoat frei legt. Mühelos werden Stilsprünge überwunden, Dissonanzen integriert in All That Jazz. Ohne je glatt zu wirken.

Lebenslust und Leidenschaft

Ihr Stammquartett spielt so cool und lässig auf wie beim Debüt im New Yorker Jazzclub Joe's Pub, das dem Bar-Auftritt vorausging. Die kleine Mehrling mit der großen anrührenden Stimme dringt als ungeheuer, jawohl: authentische, nahbare Sympathieträgerin direkt in Herz und Hirn und vor allem in die Seele ihres Publikums vor. Gerührt nimmt es Anteil an Schicksal und Songs der starken Sängerinnen, deren Lebenslust und Leidenschaft der Abend gewidmet ist. Inge Brandenburg wird wieder entdeckt - für kurze Zeit "die" europäische Jazzsängerin, bis sie auf deutschen Schlager umgepolt wurde. Mehrling singt einen an und bringt dann "Atemlos durch die Nacht" in der Phrasierung von "Summertime". Eines von vielen tollen, ganz und gar eigenen Kunststücken.

Unter dem Mond von Bilbao

Ihren Kampf um ein US-Arbeits-Visum kontert sie mit gekonnter Jodler-Einlage aus. Ihrer frühen Influencerin Madonna widmet sie ein supercooles Disco-Medley. Und dann ist Mutter Margarete Mehrling nicht mehr weit, Künstlername Grit von Osthe, die in der familieneigenen Kneipe kleine schmutzige Lieder wider den prüden Zeitgeist sang. Auch dass eine Hommage. Es könnte ewig so weiter gehen unter dem Mond von Bilbao, der gegen Ende die Ruinen von Berlin überstrahlt. Auch die Künstler an Licht und Ton tun alles fürs noch lange nachhallende Gesamtkunstwerk. Katharine Mehrling mit Band in der Bar, das muss geschaut und gehört werden!