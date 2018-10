dpa/Henkelmann Audio: Inforadio | 09.10.2018 | Jakob Bauer | Bild: dpa/Henkelmann

Der Künstler Robot Koch hat sein Album "Sphere" eigens für das Berliner Zeiss-Planetarium geschrieben, zusammen mit dem Videokünstler Mickael Le Goff. Am Montag war dort die Uraufführung. Jakob Bauer hat sich von der Macht des Andersartigen beeindrucken lassen.

Es hat ein bisschen was von Kino: Man lässt sich in die bequemen Sitze fallen, die seufzend nachgeben und ein Stück zurückkippen. So schaut man nach oben, in die halbrunde Kuppel, die Riesenleiwand des Planetariums, die anfangs noch harmlos blau schimmert. Eine außergewöhnliche Situation für die Fans von Robot Koch und den Musiker selbst. Normalerweise legt der DJ- und Produzent auf Techno-Festivals oder in Clubs auf. Jedenfalls da, wo es schweißtreibend und tanzbar ist, Stichwort: Partyalarm. An diesem Montagabend ist es anders. Koch ist kein simpler Techno-Minimalist, das hat er auf seinen Alben schon häufig bewiesen. Er liebt es, Atmosphären zu gestalten, arbeitet mit dichten Klangflächen und lässt die Beats auch mal ganz weg. Aber im Club wollen die Leute tanzen, das heißt: Die Bassdrum muss ordentlich ballern. Dieser Erwartungshaltung wollte Robot Koch entkommen. Deswegen wählte er das Planetarium, einen Ort, an dem die Musik für sich stehen soll und ihre Funktionalität als Party-Soundtrack verliert.

Der Künstler verschwindet komplett

Ganz allein ist die Musik dann aber doch nicht - gar nicht. Denn über die Kuppel schießen gewaltige Bildkompositionen von Mickael Le Goff, die genauso wie ein Großteil der Stücke exakt für dieses Planetarium entstanden sind. Der Plan geht auf: Der Künstler verschwindet komplett. Robot Koch ist zwar anwesend und steht an einem DJ-Pult an einer Seite des runden Saals, aber nur das fahle Licht seines Laptops erhellt sein Gesicht, während er den Soundtrack aus Trip Hop, Downbeat, Dub, Ambient und zögerlichem Techno bastelt. Der Vater der Bildwelten, Mickael Le Goff, ist derweil gar nicht zu sehen. Die Aufmerksamkeit der Zuschauer liegt also oben, am Sternenhimmel, an dem eine Raumstation in zunächst noch majestätischer Langsamkeit auf eine irgendwie bedrohliche, fremdartige Erde zusteuert. Verzerrte Beats und weit hallende Klangflächen begleiten die Annäherung von Stahl und organischem Material. Die visuellen Eindrücke kommen denen einer Achterbahnfahrt teilweise gefährlich nahe. Wem schnell schwindelig wird, der kann hier echt Probleme bekommen. Die Dreidimensionalität der Kuppel wird voll ausgenutzt. Die Kamera dreht sich um 360 Grad, wir schießen in die Raumstation hinein und wieder hinaus. Auf Takt mit den Beats blitzt die gigantische Kuppel weiß auf. Dann herrscht wieder Ruhe. Aus treibender Musik wird ein Sich-Treiben-Lassen in der Musik, ein präpariertes Klavier erklingt, dazu schwimmen quallenartige Zellstrukturen über die Köpfe der Zuschauer hinweg, oder besser gesagt: in ihre Gesichter hinein.

Gigantische Sonnen und tanzende Gebisse

Die Geschichte, die Koch und Le Goff erzählen, ist allerdings keine durchgehende. Wie jeder Track ein eigenes musikalisches Thema hat, hat er auch ein visuelles. Der Überbau aber bleibt der gleiche. Es geht, passend zum Albumtitel, um Sphären der Unendlichkeit, des Weltalls, um die größten und kleinsten Strukturen dieses Universums. Umgesetzt ist das mal mit konkreten Bildern wie einer düsteren, kleinen Erde, die mickrig und unwürdig vor einer gigantisch lodernden Sonne in der Dunkelheit hängt. Andere Momente sind abstrakter, etwa wenn sich schwarzes Material im Nichts des Universums zu Angst einjagenden Strukturen verwandelt, die mal wie Fischgräten, mal wie Gebisse miteinander tanzen. Plötzlich ist man dieser Kälte der fremden Klänge und Bilder ausgeliefert. Wie nackt, ganz klein und voller Ehrfurcht lässt man sich von dieser Macht des Andersartigen in die Sitze des Planetariums zurückdrücken. Das sind die stärksten Momente des Abends – wenn Musik und Bild nicht nur zusammen passen, sondern in ihrer Kombination zu neuen Gedanken und Gefühlen navigieren. Es funktioniert nicht immer, manchmal sind die Visuals eben doch nur Visuals in einem 3D-Planetarium, die in perfektem Rhythmus die Musik illustrieren. Aber häufig genug entsteht etwas Drittes, ein ästhetisches Mehr, das über Musik und Bild hinausgeht und das Experiment Komponieren für die Kuppel zum Erfolg macht.

