Bild: dpa/Udndata/Imaginechina

Konzertkritik | Bangtan Boys in Berlin - Das große Wir-Gefühl

17.10.18 | 07:31 Uhr

Die koreanische Band Bangtan Boys hat am Dienstag in der Berliner Mercedes Benz Arena gezeigt, wie Popmusik heute funktioniert. Fans campierten seit Tagen vor der Halle, um die sieben Jungs zu sehen. Am Ende flossen Tränen. Von Regina Lechner

Für viele Besucher war es das erste große Konzert in ihrem Leben. Sie sind mit Mutter oder Vater angereist, da sie noch nicht alt genug sind, um den Auftritt alleine zu sehen. Manche haben hunderte Euro für den Abend ausgegeben, für Flug, Hotel, das Ticket und natürlich den Merchandise. Wer die Bangtan Boys, kurz BTS, liebt, dem ist es das wert. Schon seit Samstag warteten die ersten Fans vor der Mercedes Benz Arena, um beim Konzert in der ersten Reihe zu stehen. Am Dienstagabend war es endlich soweit - und am Mittwoch wird es ein weiteres Konzert geben. Beide sind längst ausverkauft, wie auch der Rest ihrer "Love Yourself"-Tour rund um die Welt. BTS ist ein Phänomen, das weit über die Grenzen Koreas hinausgeht.

mehr zum Thema rbb/Hannah Demtröder Vor Konzert in der Mercedes Benz Arena - Hysterie um südkoreanische Popband Bangtan Boys in Berlin

Sprache ist zweitrangig

Dazu hat sicherlich beigetragen, dass die sieben Jungs nicht mehr nur Koreanisch, sondern immer wieder auch einige englische Zeilen singen. "Fake Love", "Idol" und immer wieder "Let’s go": Das versteht jeder, dafür sind keine großen Englischkenntnisse notwendig - und selbst wenn nicht, wird die Botschaft über die Musik und die Performances trotzdem klar. Eigentlich ist das Rezept für BTS ein wenig zu einfach: gutaussehende Jungs, die gut singen und gut tanzen – und das tun sie auch live und in Farbe. Fans betonen aber immer wieder, dass es gerade die Texte, die Botschaften in den Songs seien, die BTS so einzigartig machen. Und so singt das Publikum nicht nur die eingängigen Textpassagen mit, einige sind sogar in den Rap-Passagen auf Koreanisch textsicher.

Liebt Euch selbst!

In den Songs geht es um Themen wie Selbstliebe und den Umgang mit Depressionen und Ängsten. Aber die Jungs wissen auch, wie man Party macht. Ihre Musik ist eine Mischung aus typischem Boygroup-Pop, Electronic Dance Music und Rap - die koreanische Supergroup deckt viele Musikgeschmäcker ab. Für ihre unterhaltsame Bühnenshow packen sie mal die Konfettikanone, mal die Seifenblasen- oder die Nebelmaschine aus. Die Umbaupausen ziehen sich oft lange hin. Währenddessen laufen Clips über die Leinwände, in denen die Bandmitglieder V, Suga, Jin, Jungkook, RM, Jimin und J-Hope abwechselnd in Großaufnahme auf die rund 17.000 Besucher herabschauen. Die überlebensgroßen Projektionen reichen aus, um die jungen Mädchen zum Kreischen zu bringen.

Wir sind eine Familie

Doch wirklich besonders an BTS ist, wie sehr sie immer wieder die Nähe zu ihren Fans betonen. Die stellen sie auch über ihre Social-Media-Kanäle her, was sicherlich einen großen Teil ihres Erfolgs ausmacht. Doch vor allem bei ihrem Live-Auftritt wird das deutlich. Nach dem ersten Song haben sich alle Bandmitglieder in einer Reihe aufgestellt und jeder spricht eine kurze Botschaft an die Fans. Sie betonen, wie sehr es sie bewegt, dass so viele Menschen gekommen sind. Sagen, dass sie und die Fans enge Freunde, ja eine Familie sind. Alle sieben haben "Guten Abend" auf Deutsch gelernt und sie freuen sich sichtlich über den Applaus, den sie dafür bekommen. Am Ende das gleiche Spiel erneut: Minutenlang lässt jeder der sieben den Abend noch einmal Revue passieren, erzählt eine kleine persönliche Geschichte und wie sehr sie sich jetzt schon auf das nächste Deutschland-Konzert freuen.

Konzept geht komplett auf

Für die letzten beiden Songs haben sie dann auch die immer wechselnden Glitzeroutfits beiseitegelegt und sich in Jeans und weißes T-Shirt gekleidet, quasi von Superman zu Clark Kent. Dann war nämlich "A.R.M.Y-Time": Die Stücke sind den Hardcore-Fans von BTS gewidmet, die sich selbst A.R.M.Y nennen. Die Normalo-Kluft macht erneut klar: Wir sind wie ihr - und zusammen sind wir eine Familie. Dieses Konzept geht komplett auf. Zahlreiche Besucher verlassen die Halle schluchzend. Es sind Tränen vor Freude über den Abend. Draußen vor der Arena bilden sich dann noch einmal große Menschentrauben. Laut werden BTS-Songs gehört und mitgegrölt, viele tanzen die Choreografien der Band nach. Auch hier: ein großes Wir-Gefühl.

rbb/Hannah Demtröder

Sendung: Fritz, 17.10.2018, 07:10 Uhr