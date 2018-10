dpa/Danny Lawson Audio: Inforadio | 16.10.2018 | Henrike Möller | Bild: dpa/Danny Lawson

Konzertkritik | Christine And The Queens in der Columbiahalle - Der ultimative Tanzabend

16.10.18 | 07:41 Uhr

Christine And The Queens ist einer der momentan wichtigsten jungen französischen Popstars, die es auch über Frankreich hinaus geschafft haben. Am Montag hat sie auf ihrem ausverkauften Konzert die Columbiahalle zur Tanzhalle gemacht. Von Raffaela Jungbauer

Berlin ist eine Weltstadt. Und Weltstädte haben Angst. So zieht nun also auch die Columbiahalle mit größeren Veranstaltungshäusern mit und erlaubt nur noch kleine Minihandtaschen unter DIN-A4-Größe in ihren Räumlichkeiten. Wer am Montagabend mit zu großem Gepäck angereist war, vertrieb sich die Zeit also erst einmal in der Schlange zur eigens dafür draußen installierten Outdoor-Garderobe. Doch der Stimmung tat das keinen Abbruch.

Die Vorband ging unter

Drinnen wurde bereits geschwitzt - und lautstark geredet, sodass die Vorgruppe trotz gleißend weißer Bühnenbeleuchtung ziemlich im Geräuschpegel des Publikums unterging. Berlin ist eine Weltstadt. Weltstädter interessieren sich nur für Hauptacts, was schade ist, denn der androgyne Sänger, Lauren Auder, schien eine interessante Stimmfarbe zwischen seinen blonden langen Haaren hindurchzubefördern. Nun ja, vielleicht kehrt er ja irgendwann als Hauptact zurück und findet dann Gehör.

Erfolge über Frankreich hinaus

Apropos Hauptact: Um Punkt 21 Uhr stand eben dieser endlich auf der Bühne der ausverkauften Halle. Seit ihrem Debüt 2014 ist Héloïse Letissier alias Christine And The Queens eine der wichtigsten Figuren der französischen Popwelt. Mit ihren lässigen Popsongs hat sie sogar die britischen Charts erobert – ein Ritterschlag für Künstler aus Frankreich. Nun hat sie ihr zweites Album draußen. Es hört auf den androgynen Namen "Chris", und auch ihr Look ist noch androgyner geworden. Wie auf dem Albumcover präsentierte sie sich auch in der Columbiahalle mit neuem Kurzhaarschnitt – und so wie Fans sie kennen und lieben: in lässigen Sneakers, die ihr das Tanzen ermöglichen.

Choreos, Choreos, Choreos

Denn das Tanzen ist ihr absolutes Ding. Noch bevor sie selbst die Bühne betrat, wirbelten direkt mehrere Tänzer auf eben dieser umher und hörten den kompletten Abend auch nur selten damit auf. Sie wolle uns so sehr zum Schwitzen bringen, dass unsere Gesichter glänzen, sagte Chris als eine der ersten Ansagen des Abends. Und mit dieser Absichtsbekundung hat sie nicht übertrieben. Denn der Abend war ein Potpourri an aneinandergereihten Choreografien, bei denen einem allein vom Zusehen die Schweißperlen auf die Stirn schossen.

Tolle Liveband

Synchrone Choreos im Stile der frühen Madonna, Breakdancing - bei dieser Truppe war alles möglich. Fast vergaß man, dass sich hinter den Tänzern auch noch eine Band befand. Dabei war die ganz schön gut. Schlagzeug, Bass, Synthie und Gitarre – während eines ausgedehnten Gitarrensolos, das über den Synthiebeat flog, räkelten sich Chris und ihre Tänzer auf dem Boden und verehrten den Gitarristen mit all ihrer Körperlichkeit. Ein schöner Moment, weil er kurz mal dem Instrumental einen größeren Raum verschaffte. Eher negativ war, dass extrem viele Hintergrundchöre vom Band kamen. Das wäre eigentlich nicht nötig gewesen, denn wie sich bei ein, zwei Gelegenheiten zeigte, waren die Instrumentalisten auch gute Backgroundsänger und hätten auch als solche durchaus mehr eingebunden werden können.

Ein Ort ohne Bewertungen

Neben all dem Räkeln gab es auch einige ruhige Momente. So stimmte Chris ganz alleine auf der Bühne eines ihrer französischsprachigen Lieder a cappella an – und der ganze Saal sang mit. Es waren viele Franzosen im Publikum – und auffällig viele Frauen. Chris zog sich irgendwann ihre rote Bluse vom Leib und genoss nur noch in BH und Hose das Bad in der Menge. Dieser Saal sei ein sicherer Ort, in dem man sich so präsentieren könne, sagte die Sängerin, ohne dass man befürchten müsste, irgendwie bewertet zu werden. Für Statements wie dieses wurde sie an diesem Abend von den Fans frenetisch gefeiert, bis Chris die euphorisierte Menge nach einer Stunde und 45 Minuten wieder in die Nacht entließ. Es könne sein, dass man sich später noch irgendwo sehe, sagte sie beim Abschied, denn sie werde nach der Show noch in Berlin feiern gehen. So wie wir sie live erlebt haben, ist davon auszugehen, dass sie die Nacht tatsächlich durchgetanzt hat.

Sendung: Inforadio, 16.10.2018, 6:55 Uhr