Also Britpop ist das schon mal nicht, obwohl die drei Jungs aus Manchester kommen. Stattdessen stehen da Klavier, Bass und Schlagzeug auf der Bühne: die Keimzelle des Jazz. Doch wie schaffen es GoGo Penguin dann ins nicht gerade kleine und ziemlich volle Astra? So eine Formation würde man eher im A-Trane oder im Zig Zag erwarten. Doch dann spielen die drei ihren ersten Song - und man weiß, warum so viele Menschen sie hören wollen: "Prayer" vom neuen Album "Humdrum Star" ist ein Gebet zu den Klanggöttern, mit knarzendem Bass und schwebenden Flächen im Klavier. Plötzlich setzt das Schlagzeug ein, und der Pinguin hebt ab.

Dem Klavier entsteigen hymnische Klänge, der Bass blubbert, die Beats treiben - und ich verstehe endlich den Hype um GoGo Penguin und warum sie mit so unterschiedlichen Künstlern wie Esbjörn Svensson, Massive Attack, Aphex Twin, aber auch Minimal Music-Papst Philip Glass verglichen werden. Rock, Jazz, Minimal, Trip-Hop, Break Beats, ja selbst ein wenig Techno: Das alles steckt in dieser Musik drin, die mit dem Label "Akustik-Electronica" nur unzureichend beschrieben ist – und Fans schon mal als vertonte Mathematik voll logischer Schönheit feiern. (Nerdalarm!) Schon richtig: Die drei Jungs spielen mit Samples und irrsinnigen Breaks – aber das machen sie eben alles live.

So wild der Stilmix ist, so gemischt ist auch das Publikum. Von alten Jazz-Kennern bis zu tanzwütigen Elektro-Fans ist alles dabei. Und schon nach zwei Songs kann keiner von ihnen ruhig stehen bleiben. Da verwackeln selbst die obligatorischen Handy-Videos, weil man diesem Groove einfach nicht widerstehen kann. Der wirkt sogar unplugged, als während eines Songs die Lautsprecher ausfallen – und das Publikum bis zum Ende gebannt und extra leise zuhört. Was Bassist Nick Blacka und Schlagzeuger Rob Turner da auf die Bühne bringen, ist auf jeden Fall in jeder Lautstärke sensationell. Und Chris Illingworth spinnt dazu seine virtuos-minimalistischen Motive am Klavier.