Eine wirklich außergewöhnliche Stimme konnte man am Dienstagabend in Berlin-Neukölln erleben: Die niederländische Sängerin Kovacs war im Huxleys zu Gast. Selbst Schuld, wer das verpasst hat! Von Magdalena Bienert

Sharon Kovacs ist sowohl eine optische als auch eine stimmliche Erscheinung. Seit sie 17 Jahre alt ist, rasiert sie sich den Kopf. An diesem Abend sind die raspelkurzen Haare blond gefärbt, dazu trägt sie eine schwarze, elegant-coole Marlene-Hose und ein transparentes Oberteil, durch das der schwarze BH schimmert.

Bei den ersten Lieder ihres neuen Albums meidet sie Fan-Kontakt und ist schwer einzuschätzen. Mit ihrer samtig-dunklen Stimme könnte die 28-Jährige eine Diva sein - oder auch ziemlich schüchtern.

Aber dann beginnt die Holländerin in gutem Deutsch eine Konversation und alle Zweifel sind weggewischt. "Ich spiele gern in Berlin, ich habe auch ein Jahr in Berlin gewohnt." Applaus, die Sängerin muss lachen. Mit charmantem Akzent und kleinen grammatikalischen Fehlern geht es weiter: "Ja, aber dann ich musste zurück und eine neue Band finden und das habe ich getan!"

"Ach, ist die süß", raunt eine Frau ihrer Freundin neben der Kritikerin ins Ohr. Tatsächlich hätte man Kovacs zu gern in ihrer Berlin-Zeit mal auf ein Kaltgetränk getroffen, das wäre sicher ein lustiger Abend geworden. Dass Sharon Kovacs zurück nach Eindhoven musste, um sich eine neue Band zu suchen, weil ihr Produzent nebst der alten plötzlich weg war, mag in dem Moment tragisch gewesen sein, aber ihre neue Crew ist auch hervorragend. Keine Spur davon, dass die acht Musiker noch gar nicht so lange zusammen Musik machen.