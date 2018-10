imago/Martin Müller Audio: Inforadio | 31.10.2018 | Magdalena Bienert | Bild: imago/Martin Müller

Konzertkritik | Macy Gray im Astra - Durchgestylt von Kopf bis Fuß

31.10.18 | 07:56 Uhr

Von Macy Gray kennt man vor allem den Hit "I Try". Der ist mittlerweile fast 20 Jahre alt – und die großen Massen zieht sie nicht mehr an. Am Dienstag hat sie im Berliner Astra ein spärlich besuchtes Konzert gegeben. Erst spät kam Stimmung auf. Von Magdalena Bienert

Auf dem leicht unübersichtlichen RAW-Gelände fragt ein Paar Ende 50, wo denn dieses Astra sei. Die beiden sind sicher nicht die Einzigen, die zum ersten Mal hier sind. Macy Gray eignet sich offenbar auch gut, um mal wieder einen Abend mit der besten Freundin zu verbringen. Als die Sängerin um halb zehn endlich auf die Bühne kommt, haben die 1.000 Fans schon eine halbe Stunde lang immer mal wieder ungeduldig in die Hände geklatscht. Wollte Macy Gray warten, ob sich noch in letzter Minute die restlichen 400 Tickets verkaufen würden? So ist der hintere Teil des Astras etwas überschaubar, auf den Podesten ist Platz zum erhöht Stehen. Auch nicht schlecht. Die 51-Jährige hat eine von Kopf bis Fuß durchgestylte Band dabei. Die fünf Musiker tragen Anzüge, der Bassist sogar einen mit Streifen und viel Glitzer, die beiden Backgroundsängerinnen knallrote Fransenkleider. Im Hintergrund flimmern Muster wie aus einem Kaleidoskop - und als die Frontfrau mit ihrem langen Kleid mit Blumenornamenten kommt, fühlt man sich direkt in die 1960er und 1970er Jahre gebeamt.

Der Sound ist anfangs mies

Nach dem ersten Song schon stellt Macy Gray, die eigentlich Natalie McIntyre heißt, ihre Band vor und betont, dass Berlin eine ihrer Lieblingsstädte sei. Dann sollen alle mal kreischen und weiter geht’s. Denn, so sagt es die Queen of Soul, die Konzertbesucher im Astra seien weltweit das erste Publikum, das ihr neues Album "Ruby" live zu hören bekomme. Leider ist der Sound anfangs mies, ausgerechnet beim melancholischen Cover des Radiohead-Songs "Creep" knistert es unangenehm. Davon abgesehen, dass der Song selbst großartig ist, trägt er außerdem nicht unbedingt zur ausgelassenen Stimmung bei. Aber es ist eben ein Best of Macy Gray - und sie macht schon lange nur noch das, wonach ihr der Sinn steht. Auch Tonprobleme können die Grammy-Gewinnerin nicht aus der Ruhe bringen. Macy Gray will immer wieder, dass ihre Fans kreischen und tanzen. Den Gefallen tun sie ihr gerne, zu jeder Menge Groove, Funk, Soul, Jazz, sogar Electro-Swing. Doch nach einer Stunde verliert sich die Band in einem unnötigen zehnminütigen Song, der die Stimmung wieder auf den Nullpunkt drückt.

Plötzlich will sie gar nicht mehr gehen

Die Sängerin ist verschwunden. War es das schon? Nein. Macy Gray hat sich umgezogen, es ist halb elf, gefühlt halb 12, aber von der Zeitumstellung weiß die Sängerin vermutlich nichts. Auch nichts davon, dass wir nicht so gerne auf Anfeuerungen wie "Germany!" mit Jubel reagieren. Aber auch hier lässt sich Macy Gray nicht irritieren - und während die ersten Fans schon den Heimweg antreten, läutet die Band die eigentliche Party-Runde, vielmehr -Stunde ein. Ihr Hit "I Try" von 1999 kommt auch noch, wie erlösend, ein Cover von den Pretenders ebenso - und plötzlich will Macy Gray gar nicht mehr gehen. Gegen halb zwölf strömt der hintere Teil des Publikums dann vermehrt voreilig zum Ausgang. Dienstag halt. Macy Gray zieht nach ihrem Auftritt vielleicht noch um die Häuser, wo sie doch Berlin so mag. Bei ihrer Energie ist ihr das durchaus zuzutrauen.

Sendung: Inforadio, 31.10.2018, 06:55 Uhr