Was für Typen: David Eugene Edwards kommt mit Kopftuch, Blue Jeans und einem indianisch aussehenden Oberteil auf die Bühne und sieht aus wie eine Mischung aus Axl Rose und Winnetou. Daneben steht Alexander Hacke: wahrscheinlich einer der einflussreichsten Experimentalmusiker überhaupt, Komponist vieler Film-Soundtracks, wildes Genie. Er trägt Hut, offenes weißes Hemd, Lederjacke und Jogginghose. Synthesizer, Keyboards und kleine Maschinen mit Knöpfen umrahmen ihn. Breitbeinig herausfordernd steht er vor den Kästen, als wolle er sagen: "Ja, los, kommt doch, wenn ihr euch traut." Dann schraubt er an ein paar Reglern und es brobbelt und klongt los.

Die beiden Musiker schauen sich an diesem Abend im Kreuzberger Lido kaum an - es würde auch nichts bringen, da beide verspiegelte Sonnenbrillen tragen. Und man weiß nicht, ergänzen die beiden sich gerade ganz ohne Worte und Gesten ganz fantastisch? Oder macht da jeder sein Ding? Der eine, Hacke, jetzt mit zuckenden Bewegungen zu jedem Beatwechsel, der andere oft über den Dingen wirkend. Was machen die da zusammen, diese ungleichen Brüder?

Seit mehr als 20 Jahren sind sie befreundet, die gemeinsame Platte "Risha" war eine Herzensangelegenheit. Edwards hat sich viel mit dem alten Testament beschäftigt, Hacke ist Anhänger der Kabala-Philosophie. Das ergänzt sich gut, fanden die Musiker. Einen genauen Plan für das Album hatten sie nicht, nur, dass die Platte arabisch, orientalisch und gleichzeitig harsch elektrisch sein sollte. Nun, so klingt sie und so klingt auch das Konzert. Aber braucht man das?

Das Publikum findet: Ja. So irre voll ist es gar nicht im Lido, gekommen sind in der Mehrzahl Männer zwischen 40 und 60. Sie sehen aus, als wären sie einem Bildband über das alte Kreuzberg entkommen: in alten Parkas und abgerockten Sakkos, mit wirrem, halblangen Resthaar.

So was wie Stimmung kommt nur minimal auf, aber dafür sind die Tracks auch zu fordernd. Doch die Wertschätzung Hackes und Edwards ist groß, der Jubel wird mit jedem Stück lauter. Und in den besten Momenten läuft das wirklich alles zusammen. Dann überrollt einen ein fesselndes, donnerndes Stück Musik. Dann begeben sich zwei Musiker in eine Symbiose, die ein höheres Ziel zu haben scheint. Es geht ihnen nicht um schnelle Effekte, sondern darum, Möglichkeiten auszuloten. Häufiger aber wirkt das Konzert zu beliebig, aus zwei Teilen zusammengeschustert. Jedes für sich ganz einzigartig, zusammen aber kein ganzes.