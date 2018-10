dpa/Marijan Murat Audio: Inforadio | 10.10.2018 | Magdalena Bienert | Bild: dpa/Marijan Murat

Kritik | Neue Bühnenshow bei den Wühlmäusen - Richlings Update für das Jahr 2048

10.10.18 | 07:59 Uhr

Merkel regiert, Seehofer schockiert und auch sonst ist die "Elite" im Jahr 2048 ganz die alte – wortwörtlich. Kabarettist Mathias Richling hat sein Programm "Richling und 2048" aktualisiert. Es sind bekannte Schrecken – plus ein paar neue. Von Magdalena Bienert

"Richling und 2084" werde eingefleischte Richling-Fans jetzt denken – ist das etwa immer noch das Programm aus dem letzten Jahr? Die Antwort: Jein. Der freundliche und aufgeschlossene Künstler kommt vor seiner Berlin- Vorstellung zum kurzen Interview, denn er lässt generell keine Audiomitschnitte seiner Abende mehr zu, möchte mich aber auch nicht hängenlassen – also, was ist an diesem Programm aus dem letzten Jahr neu? "Natürlich ist es eine Uraufführung, denn die ganze Politik hat sich ja umgedreht", sagt Richling. "Mindestens 50 Prozent" seien neu. " Herr Sarrazin. Horst Seehofer hat einen völlig neuen Text bekommen, weil er sich ja völlig neu kapriziert hat in diesem Jahr. Karl Lagerfeld ist neu, Mark Zuckerberg ist dabei, das sind alles Figuren die im letzten Jahr nicht dabei waren." Die restlichen 50 Prozent seien den meisten vermutlich auch gar nicht mehr präsent, so Richling. "Der Mensch ist vergesslich."

Merkel macht's noch immer

So schlüpft Richling auf der Bühne in stolze 25 Charaktere:Jogi Löw, die Queen, Anton Hofreiter, Peter Hahne und Günther Wallraff. "Andrea Nahtod, äh Nahles" wird zur "Nachlassverwalterin der SPD", Christian Lindner zum "Schreckgespenst der Demokratie" und Martin Luther spricht über die neue Kirche Internet. Das Publikum wird gefordert, wer kurz abschaltet, muss bis zur nächsten Episode warten, das Tempo ist gewohnt rasant. Weil das Programm auf George Orwells Buch "1984" anspielt, glotzen auf der Bühne Augen von den Requisiten und Angela Merkel ist entsprechend alt, aber immer noch an der Macht. "Meine sehr verehrten Damen und Herren", leiert Richlings Zukunfts-Merkel durch die klapprige Zahnprothese. "Ich begrüße Sie zur 2.598. Regierungserklärung für das Jahr 2084. Wir haben gerade das neuste Milliardenpaket für Griechenland auf den Weg gebracht in Höhe von 1.622 Milliarden. Es gilt, was bisher bei jedem Hilfspaket gegolten hat – es wird kein weiteres geben."

Besonders Seehofer bekommt sein Fett weg

Richling gibt vor dem vergnügten Publikum den zerstreuten Professor. Da fällt es kaum auf, dass die neuen Passagen nicht immer so flüssig kommen wie der Rest. Ansonsten ist der Kabarettist natürlich groß in seiner Kunst, Leute zu karikieren. Als er Horst Seehofer gibt, ist es mucksmäuschenstill im Publikum. "Schauen's, diese ganzen Sachen in Chemnitz und Köthen", schwadroniert Richling in Seehoferschem Singsang, "da muss man sich mal überlegen: Da kommen die Leute aus Krieg, aus Syrien, aus Vertreibung. Da muss doch so eine Hetzjagd in Köthen eine Wohltat sein! Wo sie sehen: Aha, so harmlos kann Gewalt also auch sein!" Beim Interview mit dem rbb hält der 63-jährige Richling mit seiner persönlichen Meinung über den Bundesinnenminister nicht hinter dem Berg. "Dass sich ein Mensch dermaßen ins Abseits setzen kann und so das Gefühl verliert für sich selbst und seine Leute!"

Nicht jede Pointe sitzt, aber die Energie stimmt

Mathias Richling gehört zwar zu den alten Hase der Branche, aber er hat nichts von seiner Schnelligkeit, Schärfe und dem bitterbösem Humor verloren. Nur manchmal nuschelt er sich ganz schön was zurecht, so dass man Angst haben muss, er würde gleich den Anschluss verpassen - was er natürlich nicht tut. Nach zwei Zugaben, unter anderem einem herrlichen "Date" zwischen einem französisch-kauderwelschenden Macron und einer spitzfindigen Merkel, geht Richling von der Bühne und voraus ins Foyer, um seine Bücher zu signieren. Bei ihm merkt findet man keine Spur von Müdigkeit, während das Publikum doch etwas erschlagen scheint von all den Informationen, Witzen und satirischen Überlegungen. Auch das alte neue Programm "Richling und 2084" ist nichts für Freunde der seichten Unterhaltung.