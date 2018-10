imago Audio: Inforadio | 03.10.2018 | Jakob Bauer | Bild: imago

Konzertkritik | Beach House im Huxleys - Zwischenweltliche Musik im Zwielicht

03.10.18 | 09:36 Uhr

Wer sich für Dream Pop interessiert, kommt an dem französisch-amerikanischen Duo Beach House nicht vorbei. Ihr neuestes Album - mit dem schlichten Titel "7" - stellten sie am Dienstag im Berliner Huxleys vor - und versetzten Jakob Bauer dabei fast in Ehrfurcht.

Anfangs ist es dunkel im Huxleys, stockdunkel - im Zuschauerraum wie auch auf der Bühne. Dann setzen langsam die ersten Töne ein, die erste bittersüße Melodie legt sich über den anschwellenden Klangteppich und die erste Tür zum ersten Traum dieses Abends wird aufgestoßen. Dann erhellt weißes Licht die Schwärze und breitet sich nach und nach, zusammen mit den sehnsuchtsvollen Klängen auf der Bühne, aus. Erst jetzt sind sie zu sehen: Beach House. Die amerikanisch-französische Band hat mit "7" in diesem Jahr schon das siebte Album in 13 Jahren Bandgeschichte veröffentlicht. Die mystischen Macher dieser Musik genießen inzwischen Kultstatus in der Dream-Pop-Gemeinde und bieten sozusagen den "State Of The Art" in diesem Genre. Victoria Legrand, mit ihrer hypnotisierenden Stimme, die nach viel zu vielen Zigaretten und 19 Gläsern Rotwein am Tag klingt, steht am Keyboard. Alex Scally baut mit seinen Gitarren die sehnsuchtsvollen Melodien zu kindlichen Drumcomputer-Beats und türmt Klangschicht über Klangschicht. Unterstützung haben die beiden dabei von einem Schlagzeuger, der die verwehenden Harmonien mit mathematisch genauem, kräftigem Schlagzeugspiel erdet.

Auf das Geschwurbel folgt die Katharsis

Beach House klingen nach Zwielicht, sie machen Musik, die mal wie die ersten und mal wie die letzten Sonnenstrahlen eines Tages klingen - und so ist auch dieses Konzert eine Art zwischenweltliche Erfahrung. Das klingt esoterisch, aber vielleicht sind Beach House das einfach auch. Nicht umsonst heißen ihre Songs "Wish", "Myth" oder "Dive". Hier geht es darum, ganz tief in die Traumwelten der Band aus Baltimore abzutauchen, und das macht man am besten mit halbgeschlossenen Augen und indem man sich still hin- und herwiegt. Das ist kein Konzert zum Abgehen, zum ausgelassenen Tanzen. Es holt sich auch kaum jemand zwischendurch ein Bier. Die Band bringt den detailverliebten, vielschichtigen Sound in Perfektion auf die Bühne - mit kleinen Abstrichen bei Legrand, die ein paar verschmerzbare Male ein bisschen daneben liegt. Zu viel sphärisches Geschwurbel nutzt sich allerdings auf die Dauer auch etwas ab: Umso besser, dass Beach House auch immer genug kathartische Momente auf Lager haben: Songs, bei denen das Stroboskoplicht wild flackert, aus sanftem Dream Pop fiepender Shoegaze wird und die sonst so kühle Victoria Legrand ihre Contenance gegen gepflegtes, weit kreisendes Headbanging austauscht.

Die Fassade bekommt Risse

Den Publikumskontakt aber meiden Beach House. Die Gesichter der Band sind im starken Gegenlicht und Nebel kaum zu erkennen und es gibt nur ein paar kurze Ansagen. Scally und Legrand verstecken sich den Abend lang hinter ihrer Kunst, ihren klanglichen Traumfassaden. Zumindest bis zu dem einen Moment, der die Fassaden leicht zum Bröckeln bringt: Zwischen zwei Songs ruft ein Fan "Zeig uns dein Gesicht". Daraufhin giftet Legrand zurück: "Ich kann mit meinem verdammten Gesicht machen was ich will." Ihr Bandkollege Scally greift ein und nuschelt schnell ein "Wir sind echt froh hier zu sein" ins Mikrofon. Das passt so gar nicht zum entrückten, fluffig-lieblichen Dream-Pop-Konzept dieses Abends. Die sonst so übernatürliche Anmutung der Band kommt plötzlich ins Schleudern. Irgendwie ist das auch ein bisschen unangenehm. Folglich lassen Beach House das mit der Publikumsunterhaltung dann auch für den Rest des Abends. Das ist gut so, denn offensichtlich ist eine Live-Show von Beach House besser ohne die klassischen Show-Elemente. Wenn die Traumfassade keine Risse bekommt, kann der Mythos Beach House mit den Sternenlichtern auf der großen Leinwand um die Wette strahlen, wie er das an diesem Abend trotzdem tut: in seiner ganzen, ehrfurchtgebietenden Pracht.