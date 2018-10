Die Berliner Akademie der Künste verleiht den diesjährigen Konrad-Wolf-Preis an die deutschsprachige Kulturzeitschrift "Lettre International". Die in Berlin verlegte unabhängige Zeitschrift erhalte den mit 5.000 Euro dotierten Preis am 31. Oktober für ihr hohes intellektuelles Niveau und die Berücksichtigung aller Künste, insbesondere der Theaterkunst, teilte die Akademie zur Begründung am Dienstag mit.



Mit der Verleihung des Konrad-Wolf-Preises 2018 werde der im Eigenverlag erscheinenden Zeitschrift zugleich Mut zugesprochen, auch in schwierigen Zeiten "einen anspruchsvollen Diskurs zu führen, der alle Blick- und Himmelsrichtungen einbezieht".

Die vierteljährlich erscheinende europäische Kulturzeitschrift wurde den Angaben zufolge vor 30 Jahren, 1988, "im Vorfeld eines Epochenumbruchs gegründet", um der Teilung Europas in Ost und West entgegenzutreten. "Lettre International" wird von Frank Berberich herausgegeben.