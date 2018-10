200 Millionen Euro sollte das Museum der Moderne in Berlin kosten - eigentlich. Kulturstaatsministern Grütters kündigt nun an, dass für den Bau der Star-Architekten Herzog & de Meuron "deutlich höhere Mittel" nötig sein werden.

Das von den Schweizer Stararchitekten Herzog & de Meuron entworfene Museum der Moderne in Berlin wird deutlich mehr kosten als die bisher veranschlagten 200 Millionen Euro. Bei der Vorstellung des überarbeiteten Entwurfs sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Dienstag: "Wir werden auf jeden Fall deutlich höhere Mittel in den Haushalt einstellen müssen." Seriöse Zahlen könne man allerdings erst im Sommer 2019 nennen, wenn die Entwurfsplanung abgeschlossen sei.

Grütters begründete die höheren Kosten mit Kostensteigerungen im Baugewerbe, insbesondere aber mit der Notwendigkeit, mehr Museumsfläche in das Untergeschoss des Neubaus zu verlegen.