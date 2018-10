"Carmen La Cubana" ist ein Feuerwerk der Lebensfreude, mitreißender Musik live gespielt von einer 14-köpfigen Latin Big Band, Tänzern und Sängern. Eine riesige kubanische Flagge in Weiß, Blau und Rot verdeckt nahezu das ganze Bühnenbild. Dahinter erahnt man die Fassade einer heruntergekommenen alten Stadtvilla im Kolonialstil. Die rote Fassade sieht so aus, als könnte sie im nächsten Moment zu bröckeln beginnen.

Sie spielt mit ihnen, lässt sie bis auf wenige Zentimeter an sich heran und schlägt dann ihren Fächer ruckartig auf, bevor sie ihr zu nahe kommen können. In ihrem Gesicht kann man die Verachtung, die rasende Wut, den Stolz, aber auch die flehende Sehnsucht erkennen. Zum Glück, denn wenn man nicht gerade fließend Spanisch spricht, versteht man nur wenig.

Auf der Bühne scharen sich Frauen in weiten, weißen Leinenröcken. Sie lassen sich von einer Magierin, la Señora, die Zukunft vorhersagen. Drei Männer vom Militär stolzieren über die Bühne, protzen mit Ihren Liebhaber-Qualitäten und wollen doch alle nur die eine: Carmen, die Schönste in der Zigarrenfabrik. Eine stolze, wunderschöne Frau in einem roten Kleid, das wirkt als sei es ihr auf den Leib geschneidert. Ihre langen schwarzen Haare umspielen ihre Hüfte, während sie über die Bühne stolziert. Sie weiß, dass sie es ist, die die Männer begehren.

Bizets Oper aus dem Jahr 1875 ist möglicherweise sogar an den Ort verlegt worden, wo er sie damals in Gedanken sah: Kuba. Seine klassischen Arien, kubanisch interpretiert, machen Lust, sofort einen Trip nach Havanna zu planen oder zumindest einen Salsa-Kurs zu belegen. Die Geschichte, wenn auch leicht abgewandelt, steht klar im Fokus.

Nur hat sie in dieser Version so viel Buntes, so viel Lebensfreude, so viel Leichtigkeit gewonnen. An die 30 beindruckende Tänzer und Sänger sind dabei. Kostüme wie weiße Baumwollkleider und Hosen, knallrote oder geblümte Kleider bis hin zu knappen goldenen Paillettenshorts. Zigarren werden geraucht, Fächer aufgeschlagen, es gibt sogar einen Boxring auf der Bühne.

Die Musical-Darsteller, zumeist tatsächlich aus Kuba, überzeugen mit Stimmen, die Gänsehaut hervorrufen, mit Lebensfreude, Stolz und Sinnlichkeit. "Carmen La Cubana" hätte mit Sicherheit auch Bizet selbst gefallen. Die Berliner jedenfalls belohnten die Premiere mit Standing Ovations.