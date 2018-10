Kräftig entstaubt und neugedeutet: An der Berliner Staatsoper hat am Sonntag Andrea Breths Fassung von Cherubinis "Medea" Premiere gefeiert. Maria Ossowski prophezeit: Das wird ein Hit der neuen Spielzeit.

Was für eine Frau! Welch eine Wut, welch ein Furor, welch ein Schicksal! In 300 Kunstwerken haben sich Maler, Komponisten und Dichter an Medea abgearbeitet, der betrogenen Zauberin, die ihre Kinder opfert, um den untreuen Gatten zu bestrafen. In der Oper überstrahlte bislang eine Sängerin jede moderne Interpretation: Maria Callas schien lange die einzige, die dieses rachedurstige Wahnsinnsweib aus der griechischen Sagenwelt ewiggültig und perfekt verkörperte.

Luigi Cherubinis Meisterwerk, 220 Jahre alt, haben Andrea Breth und Daniel Barenboim jetzt für die Staatsoper kräftig entstaubt und neu gedeutet. Breth hat die langen französischen Versdeklamationen radikal gekürzt. Sie hat den antiken Stoff in garagenartige Lagerhallen verlegt, in denen Kunstwerke in Kisten vor sich hingammeln und jede Figur schrecklich unbehaust über die Drehbühne irrt.

In einer kalten Welt, halb Zollfreilager, halb DHL-Packstation, entwickelt sich der mörderische Scheidungskrieg samt Sorgerechtstreit zwischen Medea und dem abtrünnigen Jason, flankiert von Vater Kreon, der Nebenbuhlerin Dircé und weiteren Rollen. Die bleiben aber, und jetzt kommen wir zum Kern des Abends, Nebenfiguren. Das liegt an ihr, an der Medea der Sonya Yoncheva.