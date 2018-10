Nicht nur Bands und Künstler werden beim Preis für Popkultur ausgezeichnet sondern auch Kampagnen, Geschichten und Ideen. Ein Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Preises für "Gelebte Popkultur" an Birgit und Horst Lohmeyer. Das Ehepaar organisiert seit 2007 "Jamel rockt den Förster", ein Musikfestival gegen Rechts. Und das in einem Dorf, in dem Rechte die Mehrheit der Einwohnerschaft bilden. Das Dorf Jamel in Mecklenburg-Vorpommern ist als Nazi-Hochburg bekannt. Es bedeute ihr viel, diesen Preis zu bekommen, sagte Birgit Lohmeyer. "Wir machen weiter, wir lassen uns nicht vertreiben", fügte ihr Mann Horst hinzu.

Politische Signale gegen Rechts zogen sich durch die Nominierungen, Dankesreden und Laudationen des ganzen Abends bis hin zu einer Mini-Talkrunde mit den Rappern Sookee und Megaloh und den Veranstaltern der "Unteilbar"-Demo, die am vergangenen Wochenende in Berlin laut Veranstaltern 240.000 Menschen gegen Rassismus und Ausgrenzung auf die Straße gebracht hatte.