Theaterkritik | Feministische Doppelpremiere am BE

Christina Tscharyiski inszeniert am Berliner zwei feministische Stücke an einem Abend: "Revolt. She said. Revolt again." und "Mar-a-lago". Die trashig-ironische Pop-Ästhethik der Regisseurin bekommt vor allem dem zweiten Text gar nicht gut. Von Barbara Behrendt

Der Bass wummert, wenn die Rapperin Ebow in rotem Satin-Anzug auf die Bühne springt und mit ihrem ersten Song gleich mal eine Ansage macht: "Mein Baba ist ein Feminist, deiner ist ein Weichei. Die Ära der Fuckboys ist vorbei, herzliches Beileid." Dazu schießen im Sekundentakt bunte Bilder auf die Leinwand über ihr: Disneys auf den Knien putzendes Aschenputtel, Fernsehspots aus den 1950ern mit glücklich den Feudel schwingenden Hausfrauen, ein Schönheitswettbewerb mit sexy Mädchen im Vorschulalter, Mona Lisa mit Botox-Lippen, dazwischen auch mal eine fliegende Wonderwoman. Schon verstanden: Die nächsten zweieinhalb Stunden werden laut, grell und poppig werden.

Wonderwoman trifft man in der nächsten Szene wieder, wenn Anita Vulesica im glitzernden Superheldinnen-Outfit die erste "Revolution" gemäß Alice Birchs Stück "Revolt. She said. Revolt again." probt. "Revolutioniere die Sprache", heißt es da – und Vulesica führt beispielhaft vor, wie man einen feministischen Dirty-Talk führt. Als Sascha Nathan, ebenfalls in Glitzer, sagen will, wo hinein er sein Geschlechtsteil stecken möchte, kommt sie ihm zuvor: "Und ich stecke meine Vagina auf dich drauf zuerst!"