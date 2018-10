Bild: Privatbesitz / unbekannter Fotograf Kurt Blum

Ein Foto von Barbara Göpel aus dem Jahr 1976, mit einem Beckmann-Werkverzeichnis auf dem Tisch. Sie verfügte, dass die Sammlung in Berlin gezeigt werden sollte, der Stadt, in der Beckmann lange gelebt und gewirkt hat - und nicht in München, wo Göpel lebte.