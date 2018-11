Bild: dpa/Seidemann/Pfeil/Berg

70. Preisverleihung in Berlin - Sieben "Bambi"-Fakten, die Sie unbedingt kennen sollten

15.11.18 | 18:29 Uhr

Bösewichter als Preisträger, Baumel-Babys und verpatzte Dankesreden: Seit 70 Jahren liefert der "Bambi" Gesprächsstoff. Am Freitag werden die neuen Preise im Berliner Stage-Theater übergeben. Zur Gala hat rbb|24 unverzichtbares Spezialwissen zusammengetragen. Von Ula Brunner



1. Der Geburtsmythos: Warum Bambi eigentlich Bambi heißt

Ach, das wussten Sie noch nicht?! Die Geschichte geht so: 1948 machte Karl Fritz, Verleger der "Film- und Moderevue" bei seiner Leserschaft eine Umfrage, wer der beliebteste Filmdarsteller und die beliebteste Filmdarstellerin im zurückliegenden Jahr waren. Das singende, tanzende Multitalent Marika Rökk gewann mit 16,5 Prozent der Stimmen. Der Chefredakteur des Magazins brachte ihr das damals noch weiße Keramik-Reh persönlich nach Hause. Als Rökks vierjährige Tochter Gabi, ein großer Fan von Disneys Zeichentrickklassiker, die Statue sah, soll sie völlig begeistert erklärt haben: "Oh, das sieht ja aus wie Bambi". Nun denn. Bei den Männern gewann übrigens Stewart Granger mit 21,8 Prozent der Stimmen. Wie die Kinder des dreimal verheirateten amerikanischen Stars auf die Trophäe reagierten, ist nicht überliefert.

2. Der Bösewicht-Bambi: Wer für die meiste Aufregung sorgte

Die Empörung nach der Preisvergabe beim diesjährigen Echo für die Rapper Kollegah und Farid Bang, deren Album als antisemitisch kritisiert wird, dürfte uns noch in bester Erinnerung sein. Aber auch 2011 sorgte der "Integrationsbambi" für Rapper "Bushido" für einen Entrüstungssturm in Politik, Verbänden, Netzwerken sowie der Musikszene. Noch am selben Abend erklärte Rosenstolz-Sänger Peter Plate auf der Bühne, er finde es "nicht korrekt", einen Musiker auszuzeichnen, der "frauenfeindliche, menschenverachtende Texte gesungen hat". Volksmusikstar Heino gab sein 1990 ersungenes Rehlein zurück und auch Peter Maffay, der Bushido den Preis überreicht hatte, distanzierte sich nachträglich von dem Rapper. Dass Bushido zähneknirschend später in einer vierminütigen Rede öffentlich bereute, nahmen ihm die wenigsten ab.

3. Der Becker-Bambi oder: Was die Promis eigentlich mit ihren Bambis so machen

Wir gestehen: Es ist nicht wirklich dokumentiert und war auch trotz hartnäckiger Nachfragen nicht wasserdicht zu recherchieren, was die Preisträger so mit ihren Bambis anstellen. Bestenfalls, so vermuten wir, zieren die Rehkitze neben Echos, Filmpreisen, Hennen oder ähnlichem die Vitrinen der häuslichen Wohnzimmer. Doch nicht immer: 1984 erhielt Schauspieler Karl-Heinz Böhm einen Bambi als "Mann des Jahres", das er postwendend für einen guten Zweck versteigerte, nämlich sein Hilfsprojekt in Afrika. Nach Mildred Scheel 1976 war er der zweite Preisträger in der Bambi-Historie, der seinen Preis nicht behielt.



Für Boris Becker, "Mann des Jahres" 1985, erwies sich das goldene Rehkitz als Notnagel in harten Zeiten. Im Juni dieses Jahres kam die kleine Statue zusammen mit 80 weiteren persönlichen Gegenständen, darunter einer Goldenen Kamera und diverser Sportpokale des bankrotten Ex-Tennis-Stars, bei einer Online-Versteigerung unter den Hammer. Was die Trophäe eingebracht hat, ist uns nicht bekannt. Denn natürlich hat sie neben dem ideellen auch einen materiellen Wert: Eine Bambi-Statue wiegt 2.500 Gramm und wird mit 18 Karat vergoldet.

4. Das Baumel-Baby: Wo der Pop-Künstler des Jahrtausends alle schockierte

Boris Becker war es auch, der Michael Jackson 2002 seinen Bambi als "Popkünstler des Jahrtausends" überreichte. "Berlin, ich liebe dich", dankte Jackson auf Deutsch. Schon Tage zuvor hatte er mit seiner Anwesenheit in der Hauptstadt für Aufregung gesorgt. Die Fans belagerten das Adlon am Pariser Platz, wo der Mega-Star samt Familie logierte. Hier präsentierte "Jacko" der Menschenmenge unter seinem Fenster seinen Sohn Prince Michael II. – und hielt das Baby mit nur einem Arm über das Geländer seines Hotelbalkons im fünften Stock. Der Bub strampelte, die Fans schrien erschrocken auf, und Jackson hatte für einen weiteren Skandal gesorgt.

5. Die Dankesrede: Wie sie Einblicke in die Abgründe der Seele geben kann

Die Dankesrede ist unverzichtbarer Teil jeder Preisgala, ein Moment der Rührung, der Rückbesinnung und des Gefühls. Manchmal aber auch eine schöne Möglichkeit, ins Fettnäpfchen zu treten oder Seitenhiebe zu verteilen. Wir erinnern an: - Stefan Raab, der seine Dankesrede für den Entertainment-Bambi 2008 mit den klassischen Worten einleitete: "Ich möchte mich heute Abend bei einer Frau bedanken, ohne die ich nicht hier oben stünde." Und dann nach einer kurzen Pause ergänzte: "Bei Uschi Glas. Danke Mama". Die Schauspielerin (Jahrgang 1944) war sauer. Schon zuvor hatte der damals 42-Jährige Moderator gegen das ewige "Schätzchen" der Nation geätzt.

- Heidi Klum, die 2015 einen "Fashion"-Bambi für ihre Modelserie erhielt, und ihrem Vater peinlich-überdreht von der Bühne aus zurief: "Papa, du bist das beste Date!" - Scientologe und Schauspieler Tom Cruise, der sich 2007 ganze 7:53 Minuten lang über Kindheit, Rollen und Religion ausließ. Es war seine Dankesrede für den "Mut"-Bambi, verliehen für die Rolle des deutschen Widerstandskämpfers von Stauffenberg in dem Blockbuster "Operation Walküre". Was dem Publikum auch am Ende des wortreichen Monologs nicht klar war: Warum Cruise diesen Preis überhaupt erhalten hat. Schauspielerkollege Heiner Lauterbach stänkerte damals öffentlich: "Einen Film zu drehen, dafür 50 Millionen Dollar zu bekommen - ich finde, da gibt es Mutigeres." - Horst Buchholz, der 1957 den Preis für seine schauspielerische Leistung in der Thomas Mann-Verfilmung "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" entgegennahm und nur ein einziges Wort sagte: "Danke!"



6. Der Fischer-Effekt: Weshalb wir diese Abschlussworte nicht vergessen werden

Schöner verpeilt geht nicht: "Das war der Echo 2013!" Mit diesen Worten verabschiedete Helene Fischer Fernsehpublikum und Gäste der, ja genau, Bambi-Gala 2013. Und das ausgerechnet bei diesem Superprofi der Präsentationskunst. Nun ja, im März des Jahres hatte sie ja auch tatsächlich die Echo-Verleihung moderiert. Und außerdem: Nach dreistündigem Preismarathon, Dankesreden in epischer Länge und mehr oder minder gelungenen musikalischen Darbietungen kann selbst eine Helene Fischer den Moderations-Faden verlieren.



7. Last, but not least - die Daseinsfrage: Wie alt muss Bambi noch werden?

Laut Veranstalter Hubert Burda Medien ist der Bambi für "Menschen mit Visionen und Kreativität, deren herausragende Erfolge und Leistungen sich im ablaufenden Jahr in den Medien widerspiegelten". Rund tausend Promis haben die Trophäe in den 70 Jahren ihres Bestehens erhalten, viele mehrfach (Unerreicht: Rekordhalter ist der 1994 verstorbene Heinz Rühmann mit zwölf Bambis). Die Kategorien sind von anfänglich zwei (beliebteste/r Darsteller/in) auf mittlerweile rund 20 angeschwollen - alles in allem eine schwer überschaubare Veranstaltung.

"Immer gleiche Preisträger, unnötige 'Skandale', willkürliche Kategorien, gesunkene Relevanz": 2011 machte sich die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" für die Abschaffung des Bambis stark. Diese und ähnliche Veranstaltungen wirkten "wie aus der Zeit gefallen" (Unvergessen: Wie Tom Bartels und Katarina Witt 2009 ihr Publikum in eine dreistündige Fremdschäm-Starre moderierten).

Ganz unberechtigt scheint die Kritik nicht zu sein. Zumal die jüngeren Zuschauer die Veranstaltung wahrscheinlich sowieso nicht kennen, während sich die Älteren dank Fernbedienung über die endlosen Lobesreden wegzappen. Nicht wenige Medien schlossen sich damals dem Appell der "haz" an, am besten solle man gleich auch die "Goldene Kamera" und den "Deutschen Fernsehpreis" mitabschaffen. Der "Echo" hat das übrigens in diesem Jahr bereits selbst erledigt.



Die Frage steht im Raum: Wer braucht den Bambi wirklich, außer der Handvoll Stars, die noch keinen haben?

Bereits bekannte Preisträger & Nominierte 2018 Musik National dpa/Eventpress MP Mark Forster "Mark Forster verbindet in seinen Songs das Beste aus zwei Welten, er vermählt die Eindringlichkeit des Rap mit melodischem Pop, der das Zeug zum Ohrwurm hat", so die Begründung der Bambi -Jury. In seinen Hits feiere der Sänger und Songwriter "das Leben und die großen Gefühle", so die Jury weiter. Forster wurde in diesem Jahr auch beim "Echo" in der Kategorie Künstler Pop national ausgezeichnet. Bei der Bambi-Gala 2018 singt Mark Forster den Song "Einmal" aus seinem neuen Album "Liebe".



Musik International dpa/Erik Kabik Photography/ MediaPun Dua Lipa Die britische Sängerin Dua Lipa ist ein Senkrechtstarter: Ihr Debütalbum "Dua Lipa" erreicht ein über 25 Ländern in die Hitparaden und kam elf Mal in die Top-Ten. Für diese musikalische Leistung wird sie mit einem Bambi ausgezeichnet. "In ihren oft melancholischen und von ihr selbst verfassten Songs sind es die Frauen, die die Fäden in der Hand halten", meint die Jury zudem. Auch sie wird bei der Gala performen, angekündigt ist ein Medley ihrer Hits.

Legende dpa/Drew Gurian Rod Stewart Letztes Jahr war es der Waliser Tom Jones, jetzt hat sich das britische Schmuse-Reibeisen Rod Stewart seinen Platz als Bambi-Legende gesichert. Allerdings, so die Jury, als eine, "deren Geschichte noch längst nicht zu Ende geschrieben ist". Auch er wird die Trophäe mit einem Lied würdigen, unter anderem "Didn’t I" aus seinem neuen Album "Blood Red Roses".



Comedy promo Luke Mockridge "Die größte Komik steckt im Alltag – und Luke Mockridge findet sie“, begründet die Jury ihre Entscheidung. Der 29-Jährige sei ein Meister der feinen Beobachtung und der ironischen Überzeichnung von Alltagssituationen: "Er versucht sich beim Yoga, verdingt sich als Pizzabote oder macht ganz einfach Party: Aus scheinbar banalen Momenten wird bei ihm absurdes Theater."

Nominierte des Publikumsbambi "Neue Deutsche Musikstars" dpa/Geisler-Fotopress Lea Die 26Jährige stellte bereits als Teenager ihre ersten Musik-Videos auf YouTube. Die deutsche Sängerin und Songwriterin interpretiert unter anderem das Titellied "Immer wenn wir uns sehen" des Films "Das schönste Mädchen der Welt".

imago/Localpic Michael Schulte Einem großen Publikum wurde der Musiker wohl durch seine gefühlvollen Ballade "You Let Me Walk Alone" bekannt, mit der er beim Eurovision Song Contest in Lissabon den vierten Platz belegte. Auch der heute 28-jährige Schulte war zuvor als Youtube-Star erfolgreich, mit Coverversionen, die er auf der Gitarre selbst begleitete.

Antenne Brandenburg Nico Santos Der gebürtige Bremer landete unter anderem 2017 mit "Rooftop" einen Millionenhit in Deutschland. Aktuell hat der 25-Jährige sein erstes Album "Streets Of Gold" veröffentlicht. Schirmherr des Publikums-Bambi ist übrigens Udo Lindenberg. Er wurde selbst unter anderem 2010 mit dem Bambi in der Kategorie "Lebenswerk" ausgezeichnet. dpa Mike Singer Mit gerade einmal 18 Jahren hat der jüngste der Nominierten bereits mit "Karma" und "Deja Vu" zwei Nummer-Eins-Alben gelandet. Der musikalische Autodidakt saß bereits für den Eurovision Song Contest 2018 in der deutschen Jury und gewann in diesem November den MTV European Music Award als "Best German Act".



Nominierte: Bester Schauspieler National Sony Pictures Lars Eidinger Mit Hauptrollen in der Dreigroschenoper-Verfilmung "Mackie Messer" und Auftritten in "Babylon Berlin", "Werk ohne Autor" und "25 km/h" sei der Berliner Schauspieler Lars Eidinger derzeit der Mann der Stunde in Film und Fernsehen, so die Bambi-Jury.

Schuster/radioeins Peter Kurth Der Güstrower Schauspieler feierte einen seiner größten Erfolge als todkranker ehemaliger Boxer in dem gleichnamigen Film "Herbert" von Thomas Stuber. Für diese Rolle wurde er beim Deutschen Filmpreis 2016 als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Die Bambi-Jury überzeugte Kurth als Kriminalkommissar Bruno Wolter in "Babylon Berlin". dpa/Herbert Pfarrhofer Sebastian Koch International bekannt wurde Sebastian Koch durch das Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" (2006). Für die Rolle des Dramatikers Dreyman wurde er vielfach ausgezeichnet. In "Werk ohne Autor", dem aktuellen Kino-Epos von Florian Henckel von Donnersmarck, ist Koch laut Bambi-Jury auf einem weiteren Höhepunkt seines schauspielerischen Könnens. Turner Entertainment Net Kida Khodr Ramadan Der gebürtige Kreuzberger ist seit über 15 Jahren in deutschen Film- und Fernsehproduktionen präsent - ohne dass er jemals eine Schauspielschule besucht hat. Als Chef eines Berliner Clans in "4 Blocks" mache er, laut Bambi-Jury, seine finstere Figur nahbar und zeigt ihn als zerrissenen Charakter.

Nominierte: Bester Schauspielerin National dpa / Tim Brakemeier Paula Beer Die 23-jährige Mainzerin spielte bereits mit 15 Jahren ihre erste Hauptrolle in Chris Kraus' Historiendrama "Poll". Auch in der Fernsehserie "Bad Banks" überzeugt sie als junge Investmant-Bankerin. "Paula Beer versteht die Seele ihrer Figuren und strahlt das vor der Kamera aus", schreibt die Bambi-Jury. Rohfilm Factory/Prokino/Peter Hartwig Marie Bäumer Für die Darstellung der Romy Schneider in "3 Tage Quiberon" von Emily Atef ist Marie Bäumer nominiert, weil sie laut Juroren dem Zuschauer die legendäre Schauspielerin mit all ihren Macken und Unsicherheiten näherbringe. Für diese Rolle erhielt Bäumer 2018 bereits eine Lola bei der Deutschen Filmpreisverleihung. MDR/Oliver Feist Claudia Michelsen Die Dresdner Schauspielerin ist ein bekanntes Gesicht im deutschen Fernsehen, sei es als Komissarin Brasch im Magdeburger "Polizeiruf 110" oder als Tanzschulleiterin Caterina Schöllack in den "Ku'damm"-Serien. Auch im Kinofilm "Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm" beweise Michelsen, so die Jury, ihre schauspielerische Klasse und lasse die besondere Atmosphäre im Berlin der 1920er-Jahre lebendig werden. ARD Degeto/X-Filme/Beta Film/Sky Deutschland/Frédéric Batier Liv Liesa Fries Die 28jährige Berlinerin wurde unter anderem für die Rolle der an Mukoviszidose erkrankten Lea in "Und morgen Mittag bin ich tot" 2014 als beste Nachwuchsdarstellerin mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Für ihre große Spielfreude als Lotte Ritter in "Babylon Berlin" ist sie nun auch für einen Bambi nominiert.

Nominiert: Serie des Jahres ARD Degeto/X-Filme/Beta Film/Sky Deutschland/Frédéric Batier Babylon Berlin (ARD, Sky) Die opulent und aufwändige produzierte Serie zeichne ein faszinierendes Bild der Stadt Berlin zum Ende der Goldenen Zwanziger, so die Bambi-Jury. ZDF/ [m] KNSK Werbeagentur GmbH Bad Banks (ZDF) Die Thriller-Serie des ZDF gewährt einen Blick hinter die Fassaden internationaler Banken. "Bad Banks" ist, laut Jury, "informativ, ungeheuer spannend und für die Sehgewohnheiten des deutschen TV-Publikums ungewöhnlich temporeich". Netflix/Julia Terjung Dark (Netflix) Die erste deutsche Serie, die für den Streaming-Dienst Netflix produziert wurde, steht in 190 Ländern zum Online-Abruf bereit. Die Mystery-Serie, die von der Suche nach spurlos verschwundenen Kindern handelt, markiere damit eine Zeitenwende.